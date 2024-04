Ile naprawdę warte są domy polityków?

Zdaniem ekspertki, aby nakładanie obowiązku ujawniania swojego majątku w taki sposób miało sens, potrzebna jest kontrola społeczna. - Dzisiaj jest ona niemożliwa do wypełnienia – krytycznie ocenia wiceprezeska Watchdog Polska. Dlaczego? - Oświadczenia są nieczytelne, wartość opisywanych w nich nieruchomości może być niedoszacowana, bo dwaj politycy mogą zadeklarować zupełnie inne kwoty, a w gruncie rzeczy ich majątki mogą być podobne – tłumaczy specjalistka. I precyzuje, że nie są to wiarygodne informacje, na których można się opierać.

Podobnego zdania jest Krzysztof Izdebski, prawnik i ekspert prawny Fundacji Batorego oraz Open Spending EU Coalition. - Jestem też bardzo rozczarowany, że mimo upływu czasu ani posłowie, ani rząd nie podjęli prac nad systemową zmianą składania oświadczeń – komentuje ekspert. On również - jako zwolennik utworzenia jawnej, centralnej bazy – przypomina, że w Polsce obowiązuje 20 różnych wzorów oświadczeń. I to składanych w różnych terminach, publikowanych na różnych stronach instytucji i urzędów, wypełnianych ręcznie, a przez to często nieczytelnych.

- Dlatego moim zdaniem, zaproponowane rozwiązania to jedynie próba zalepienia dziur w systemie, który jest niewydolny i który nawet służbom utrudnia weryfikację treści składanych oświadczeń – ocenia prawnik. I uważa, że proponowanie omawianych rozwiązań do jedynie próba odpowiedzi na oczekiwania opinii publicznej, która i tak realnie na nich nie skorzysta. - Jedynie czasem dowie się, że np. majątek małżonki ważnego polityka się powiększył – zauważa.

Czy realnie da się sprawdzić majątek i powiązania polityka?

Katarzyna Batko-Tołuć przypomina ponadto, że w debacie nie można zapominać, jak ważna jest kontrola nad rzeczywistym majątkiem. A tę centralną uzupełnić może wiedza „lokalna”. Ekspertka obrazuje to w ten sposób: sąsiad polityka szybciej zauważy, że jeździ on samochodem, którego śladu próżno szukać w złożonym oświadczeniu. Nie wiadomo, czy jest on wypożyczony, czy też nieformalnie udostępniony przez lobbystę lub znajomego, który w taki sposób buduje z tym politykiem relację. - W praktyce taka osoba nie musi tłumaczyć się z tego w oświadczeniu, ale jednak powstaje poważne zobowiązanie, i to jest coś, co może wpływać na bezstronność podejmowanych później decyzji – komentuje wiceprezeska.

A – jak przypomina Krzysztof Izdebski – sensem istnienia systemu jest przecież zapewnienie przejrzystości działań osób publicznych i możliwości weryfikowania, czy nie dochodzi do konfliktu interesu polityków i urzędników wyższego szczebla.