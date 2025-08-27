Aktualizacja: 28.08.2025 13:31 Publikacja: 27.08.2025 17:43
Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 27 sierpnia 2025 r. LUX MED Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji będzie mogło wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych tj., ubezpieczeń wypadku, ubezpieczeń choroby, ubezpieczeń szkód, ubezpieczeń pozostałych szkód, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ryzyk finansowych i ubezpieczeń świadczenia pomocy. Zgodnie z zakresem udzielonego przez KNF zezwolenia, LUX MED Ubezpieczenia TUiR będzie mogło również prowadzić działalność reasekuracyjną na terytorium Polski w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, czyli ubezpieczenia wypadku oraz ubezpieczenia choroby.
Ubezpieczyciel powiązany jest z grupą kapitałową LUX MED i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa.
W środowym komunikacie LUX MED poinformował, że LUX MED Ubezpieczenia TUiR będzie oferowało klientom ubezpieczenia zdrowotne. – Flagowym produktem oferty będą ubezpieczenia szpitalne oparte na unikalnym rozwiązaniu w postaci leczenia szpitalnego i na wsparciu w jego organizacji. Leczenie będzie możliwe w 16 szpitalach własnych Grupy LUX MED, a także w szpitalach partnerskich w całej Polsce. – Oprócz ubezpieczeń szpitalnych spółka będzie oferowała także ubezpieczenia zapewniające leczenie ambulatoryjne, ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży i inne ubezpieczenia zdrowotne – czytamy w komunikacie.
Założyciele LUX MED Ubezpieczenia TUiR poinformowali ponadto, że są już na zaawansowanym etapie przygotowania spółki do działalności operacyjnej i planują ją rozpocząć na początku 2026 r., nie wcześniej jednak niż po osiągnięciu pełnej gotowości organizacyjnej przez Towarzystwo.
W skład zarządu spółki wchodzą Sławomir Łopalewski, prezes zarządu, Grzegorz Maliszewski, członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i Joanna Łąka-Wałach, członek zarządu odpowiedzialna za pion sprzedaży i wsparcia biznesu. Przewodniczącą rady nadzorczej jest Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED. Ponadto w skład Rady Nadzorczej wchodzą Michał Rybak, członek rady nadzorczej, Maciej Kołek, członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu, Barbara Smalska, niezależny członek rady nadzorczej, przewodnicząca komitetu audytu i Artur Smolarek, niezależny członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
– Udany wynik postępowania licencyjnego to dla nas moment przełomowy. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęcie działalności w ramach polskiej spółki ubezpieczeniowej jeszcze bardziej przyspieszy rozwój sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych, w tym szpitalnych i realnie przyczyni się do dynamicznego wzrostu segmentu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – skomentował Sławomir Łopalewski, prezes LUX MED Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. – Nasz cel jest jasny, chcemy, aby w Polsce funkcjonował efektywny system ochrony zdrowia, w ramach którego system prywatny i publiczny wzajemnie się uzupełniają. Wierzymy, że dzięki polskiej licencji ubezpieczeniowej i wysokim standardom obsługi klienta będziemy jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i partnerów biznesowych – dodał.
Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec 2024 r. z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzystało 5,39 mln osób. To o 12,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Polacy wydali w minionym roku na ubezpieczenia zdrowotne 2,3 mld zł. Wzrost w stosunku do wcześniejszego roku sięgnął aż 35,3 proc.
Te dane dotyczą ubezpieczeń zdrowotnych, czyli takich, które oferują świadczenia opieki zdrowotnej, a nie świadczenia finansowe. – Głównym zakresem tych ubezpieczeń jest podstawowa lub specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna, z dostępem do badań diagnostycznych – wyjaśniała Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dodała, że ciągle rosnąca popularność prywatnych polis zdrowotnych to m.in. efekt problemów z dostępem do publicznego systemu opieki zdrowotnej.
