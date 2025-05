Największy polski ubezpieczyciel pochwalił się w czwartek wynikami za pierwszy kwartał 2025 r. Grupa PZU zwiększyła w tym czasie przychody brutto z ubezpieczeń o 521 mln zł, do ponad 7,5 mld zł. To wzrost o 7,4 proc. rok do roku.

Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, sięgnął blisko 1,8 mld zł, czyli wzrósł o 40,4 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności aROE sięgnął 22,4 proc. (wzrost o 5,3 punktu procentowego r/r). Pozytywny był też wpływ wyniku z inwestycji, który wzrósł o 13,3 proc. r/r, do 733 mln zł. W ramach współpracy z należących do Grupy PZU bankami Alior i Pekao ubezpieczyciel zebrał 415 mln zł składki przypisanej brutto (wzrost o 37 proc. r/r), a ze wszystkimi bankami – 569 mln zł (wzrost o 30,9 proc. r/r).

- Wysoki wynik w pierwszym kwartale tego roku to bardzo dobra wiadomość. Cieszy zwłaszcza wzrost rentowności biznesu ubezpieczeniowego. Wynik z ubezpieczeń i pozostałej działalności wzrósł do prawie 1,3 mld zł i był o ponad połowę wyższy rok do roku. Uzyskaliśmy istotne wzrosty wartości sprzedaży i bardzo dobre rentowności – skomentował Andrzej Klesyk, pełniący obowiązki prezes PZU. - Wyzwanie na najbliższy czas to utrzymanie lub wzrost zarówno rentowności, jak i naszej pozycji rynkowej. Szereg wyzwań widzimy także w obszarze zdrowia i zarządzania aktywami, gdzie mamy nie tylko dużą przestrzeń do rozwoju, ale teraz również determinację do właściwego wykorzystania potencjału Grupy, by ten rozwój przyspieszyć. Dobre wyniki finansowe i silna pozycja kapitałowa nam to umożliwiają - dodał.