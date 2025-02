Andrzej Klesyk prezesem PZU. Potrzebna już tylko formalna zgoda KNF

Czytaj więcej Ubezpieczenia Nie tylko PZU. Kolejna nowa (stara) funkcja Andrzeja Klesyka Po tym jak pod koniec stycznia Andrzej Klesyk wrócił na fotel prezesa PZU, teraz wszedł także do struktur nadzorczych Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przeszłości też już w nich zasiadał.

Obecna decyzja Rady Nadzorczej oznacza zakończenie postępowania, które miało na celu wyłonienie nowego prezesa. Oczekiwanie na zgodę KNF to normalna procedura przy powoływaniu szefów zakładów ubezpieczeń czy banków.

Wedle doniesień medialnych Andrzej Klesyk ubiegał się o stanowisko prezesa największego polskiego ubezpieczyciela już w kwietniu zeszłego roku, wtedy jednak na funkcję tę wybrano Artura Olecha. Pod koniec zeszłego roku PZU kierowane jeszcze przez Olecha ogłosiło nową strategię na lata 2025-27. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), a także wzrost zysku do poziom powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-23. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję.

Przegląd nowej strategii PZU

Po tym jak w styczniu Andrzej Klesyk przejął, wtedy jeszcze czasowo, obowiązki prezesa, zapowiedział on przegląd strategii. Wymienił w tym kontekście zmiany planowane w segmencie bankowym Grupy PZU. – Nie możemy z tym czekać do końca roku i oddawać decyzji w tej sprawie zarządzającym Pekao i Aliorem – mówił prezes Klesyk. Zwrócił uwagę, że to PZU jest liderem Grupy i to ono powinno wieść wiodącą rolę w tej sprawie. Dodał, że potrzebuje teraz kilku tygodni na przyjrzenie się sytuacji banków Grupy. Stwierdził jednak, że nie wyobraża sobie, by nie wykorzystywała ona w pełni możliwości jakie daje jej posiadanie filara bankowego. Zapowiedział też, że wyniki przeglądu nowej strategii PZU i ewentualne propozycje zmian, przedstawi najpewniej pod koniec marca podczas prezentacji wyników spółki za czwarty kwartał i cały zeszły rok.

Andrzej Klesyk ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia MBA w Harvard Business School. Współtworzył Handlobank i Inteligo. Pracował też m.in. w firmie doradczej McKinsey & Company w Londynie, był też partnerem w Boston Consulting Group. Zasiadał w radzie gospodarczej przy premierze Tusku, w czasie jego poprzednich rządów.