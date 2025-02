Kilka słów minister poświęcił pełniącemu obowiązki prezesa PZU Andrzejowi Klesykowi, który już zdążył dokonać roszad w kierownictwie spółki (stanowisko stracił m.in. prezes PZU Życie) i napisał też list do pracowników. Klesyk zapowiedział ponadto, że wystartuje w konkursie i chciałby objąć na dłużej stanowisko prezesa PZU.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Karuzeli kadrowej w PZU ciąg dalszy. Odwołany prezes PZU Życie Po tym jak na początku tygodnia z fotelem prezesa PZU pożegnał się Artur Olech, w piątek ze stanowiska prezesa zarządu PZU Życie odwołany został Jarosław Mastalerz.

- Uważam, że to bardzo kompetentna osoba, pewnie niewiele osób byłoby lepszych na tym stanowisku – ocenił minister Jaworowski. Dodał jednak, że „wskazana byłaby pewna powściągliwość, jeżeli ktoś jest oddelegowany na trzy miesiące”. - Można gratulować pewności siebie, ale wiele osób zawiodło się na tym, że było zbyt pewnym siebie – stwierdził minister Jaworowski.

Strategia po stronie plusów

Tymczasem Andrzej Klesyk zapowiedział przegląd i doprecyzowanie elementów nowej strategii PZU na lata 2025-2027. Strategia to dzieło ekipy Artura Olecha, ogłoszone w grudniu zeszłego roku. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), a także wzrost zysku do powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-2023. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Wskaźnik rentowności ma podskoczyć o 2 pkt proc. do 19 proc. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję.

Analitycy i inwestorzy dobrze przyjęli strategię spółki, kurs akcji spółki na warszawskiej GPW poszedł w górę. Na spotkaniu z dziennikarzami dobrze mówił o niej także minister Jaworowski.