– Najciekawszym elementem ewentualnego procesu będzie wykazanie „winy” poprzedniego zarządu. O ile za rok 2023 nie otrzymał on skwitowania, o tyle za wcześniejsze działania każdemu z członków zarządu zostało udzielone absolutorium. W tym układzie dochodzenie szkód wyrządzonych przed 1 stycznia 2023 r. wymaga dodatkowo wykazania, że Orlen o tych szkodach wcześniej nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności dowiedzieć się nie mógł. Zadanie samo w sobie karkołomne: sprawozdania Orlenu badane są przez biegłego rewidenta, który wskazuje, czy sytuacja spółki prezentowana jest rzetelnie – ocenia adwokat Leszek Kieliszewski.

– Kolejną trudnością będzie wykazanie, że decyzje o konkretnych projektach inwestycyjnych były chybione. Orlen musiałby wykazać, że w czasie ich podejmowania zarząd miał wiedzę o tym, że projekt jest nierentowny i mimo to zdecydował o jego realizacji. To, że stare analizy zastąpiono nowymi, z których wynika nierentowność inwestycji, nie powoduje jeszcze odpowiedzialności zarządu – dodaje prawnik.

Orlen za czasów Daniela Obajtka. Żeby wykazać szkodę Orlenu, konieczne może być powołanie biegłych

Jacek Siński, radca prawny z kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak, wskazuje, że dochodzenie odszkodowania od członków zarządu przez spółkę nie należy do rzadkości i istnieje w tej kwestii szereg orzeczeń SN. Jak w każdej sprawie o odszkodowanie wnoszący pozew ma wykazać pozwanemu np., że przy zawarciu umowy, która wyrządziła szkodę spółce, naruszył on prawo czy zasady starannego zarządzania, co w tak dużych spółkach jak Orlen, gdzie na daną decyzję składa się szereg mniejszych, wymaga powołania biegłych. Pozwani będą się z kolei bronić, że podejmowali decyzje na podstawie analiz i opinii specjalistów i działali w ramach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, co wydłuża postępowanie. Jeśli te same działania były przedmiotem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to sąd bardzo często zawiesza postępowania do czasu zakończenia sprawy karnej, nierzadko na kilka lat.