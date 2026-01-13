We wtorek, 13 stycznia, osoby planujące podróż pociągiem dalekobieżnym mają problem z zakupem biletu. Po godzinie 9 internauci zaczęli zgłaszać w mediach społecznościowych PKP Intercity kłopoty ze stroną przewoźnika. Spółka przyznała w odpowiedzi na komentarze użytkowników, że doszło do awarii.

„Tak, mamy awarię systemu sprzedaży w kanałach samoobsługowych. Pracujemy nad jej usunięciem” – poinformowało PKP Intercity.

Narodowy przewoźnik poprosił jednocześnie podróżnych o cierpliwość i przeprosił za niedogodności.

Awaria sprzedaży samoobsługowej PKP Intercity

Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się również na stronie internetowej PKP Intercity. Jak podano, w systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online. Spółka zachęciła osoby planujące podróż do zakupu biletów w kasach na dworcach. Jak zapewniła, klienci będą mogli nabyć także bilet w pociągu bez płacenia dodatkowej opłaty pokładowej pod warunkiem, że zgłoszą się do konduktora przed wejściem do składu i poinformują, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli kupić biletów online.