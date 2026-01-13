Aktualizacja: 13.01.2026 13:36 Publikacja: 13.01.2026 11:56
We wtorek, 13 stycznia, osoby planujące podróż pociągiem dalekobieżnym mają problem z zakupem biletu. Po godzinie 9 internauci zaczęli zgłaszać w mediach społecznościowych PKP Intercity kłopoty ze stroną przewoźnika. Spółka przyznała w odpowiedzi na komentarze użytkowników, że doszło do awarii.
„Tak, mamy awarię systemu sprzedaży w kanałach samoobsługowych. Pracujemy nad jej usunięciem” – poinformowało PKP Intercity.
Narodowy przewoźnik poprosił jednocześnie podróżnych o cierpliwość i przeprosił za niedogodności.
Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się również na stronie internetowej PKP Intercity. Jak podano, w systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online. Spółka zachęciła osoby planujące podróż do zakupu biletów w kasach na dworcach. Jak zapewniła, klienci będą mogli nabyć także bilet w pociągu bez płacenia dodatkowej opłaty pokładowej pod warunkiem, że zgłoszą się do konduktora przed wejściem do składu i poinformują, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli kupić biletów online.
Po godzinie 12.00 PKP Intercity ogłosiło w odpowiedzi na wpis internautki na portalu X, że awaria została usunięta.
PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje dalekobieżne przewozy pasażerskie. Działa pod markami InterCity, Express InterCity, Express InterCity Premium i Twoje Linie Kolejowe. Na początku stycznia spółka ogłosiła, że wprowadziła przed feriami duże zmiany na kluczowej trasie Warszawa-Kraków – pojawiły się trzy nowe, ekspresowe połączenia, które mają ułatwić pasażerom podróże w sezonie zimowym.
