Zmieniła się natomiast struktura przewoźników operujących na tym rynku i zauważalny jest szybki wzrost operacji linii niskokosztowych. Tradycyjni przewoźnicy środkowoeuropejscy, albo zniknęli z rynku, albo są w słabej kondycji i utrzymują się z dużym wysiłkiem. A jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę ochronę środowiska, to loty przesiadkowe znacznie bardziej je zatruwają, niż loty bezpośrednie.

LOT-owi nie udało się przejąć Smartwingsa. Więc jeśli Komisja Europejska zgodzi się na tę transakcję, Wizz Air będzie miał potężnego konkurenta w tureckim Pegasusie. Jest pan na to gotowy?

Poczekajmy na efekty tej transakcji. Każde przejmowanie, czy kupowanie linii lotniczej nie jest czysto intuicyjne. Zawsze są problemy z kosztami, kulturą biznesową, dopasowaniem floty, systemów rezerwacyjnych, strukturą. Taka transakcja nie jest prostym dodaniem podaży i nie zawsze wiąże się z oczywistymi korzyściami. Wizz Air postawił na wzrost organiczny, nie interesują już nas jakiekolwiek fuzje, czy kupowanie innych przewoźników. W 2025 roku w porównaniu z 2024 powiększyliśmy bazę konsumencką o 10 milionów. I podobnie planujemy w 2026. Ten wzrost nie jest tak skomplikowany, jak skokowy, czyli dzięki przejęciom.

Pomiędzy kwietniem a wrześniem 2025 Wizz Air podjął wiele kluczowych dla swojej przyszłości decyzji. W jakiej formie wchodzicie w 2026 r.?

Dla nas 2025 był rokiem wielkiej transformacji. Po problemach z podażą w 2024 r., w 2025 powróciliśmy do wzrostu i Polska jest jednym z jego liderów. W 2025 roku liczba pasażerów Wizz Air w Polsce zwiększyła się o 20 proc. W 2026 powinno być nawet 30 proc. I to także skłoniło nas do przebudowania biznesu. Zamknęliśmy Wizz Air Abu Dhabi, wycofaliśmy bazę z Wiednia, wzmocniliśmy Bratysławę i skorygowaliśmy siatkę tam, gdzie wyniki nie spełniały oczekiwań, bądź były poniżej nich. Przenieśliśmy flotę na rynki dobrze rokujące i zmieniliśmy zamówione airbusy A321 XLR na A321 neo. Teraz już tylko czekamy na efekty tych decyzji. Rok 2025 przejdzie do historii Wizz Air jako czas strategicznych decyzji, a większość korzyści pojawi się już w przyszłym roku.

Ale nie wszystko idzie po naszej myśli. Nadal są kłopoty z łańcuchem dostaw i mamy uziemione samoloty. Nie skończyła się wojna na Ukrainie i odczuwamy jej skutki. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wydaje się nieco lepsza, ale pozostanie napięta. A branża lotnicza zawsze jest wystawiona na wszystkie wydarzenia związane z otoczeniem.

Nie sądzi pan, że drony są kolejnym problemem, z którym europejskie linie lotnicze będą musiały sobie poradzić?

Rzeczywiście pojawiają się sytuacje, z jakimi kiedyś nie mieliśmy do czynienia, a które potencjalnie mogą zagrozić bezpieczeństwu operacji. Jest ono naszym priorytetem i nie ma mowy, aby w tym wypadku pójść na jakiekolwiek kompromisy. Drony są nowym fenomenem, ale z naszej perspektywy, poza krótkim wstrzymaniem operacji na lotnisku w Warszawie na początku września, nie mieliśmy większych problemów. W tej chwili najwięcej incydentów jest na Litwie z balonami transportującymi z Białorusi szmuglowane wyroby tytoniowe. I Litwini jakoś będą musieli się z tym uporać.

Oczywiście drony są zagrożeniem i władze wcześniej czy później będą musiały dostosować regulacje do tej nowej sytuacji. A my dostosujemy się do nich.