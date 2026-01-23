Aktualizacja: 23.01.2026 04:53 Publikacja: 23.01.2026 04:07
Jozsef Varadi, prezes lini lotniczej Wizz Air
Foto: Hollie Adams/Bloomberg
Wiedeń znalazł się w bardzo dziwnej sytuacji po nałożeniu przez rząd wysokich podatków na transport lotniczy. To zniechęciło linie lotnicze, aby inwestowały w ten rynek. Wcześniej Lotnisko Schwechat miało ambitne plany inwestycyjne, dostosowane do prognoz wzrostu. Po podwyższeniu podatków prognozy ruchu gwałtownie spadły, bo przewoźnicy ograniczyli operowanie z Wiednia. My szybko zdecydowaliśmy się na przeniesienie operacji do Bratysławy. Oczywiście nadal latamy do Wiednia, ale bazę likwidujemy.
Kiedy Wiedeń był tą „bramą”, Europa Środkowa miała słabą sieć połączeń. Ale w ciągu ostatnich 20 lat nasz rynek gwałtownie ożył. Nie potrzeba więc już jakiejkolwiek „bramy”, z której rozwoziłoby się pasażerów do środkowoeuropejskich miast, bo ma własne bezpośrednie połączenia. Europa Środkowa pokazuje teraz wyjątkową dynamikę, coraz więcej przewoźników jest zainteresowanych naszym rynkiem.
Natomiast jeśli chodzi o port centralny obsługujący polski rynek, to tak, Warszawie jest potrzebne większe lotnisko do obsługi lotów międzykontynentalnych, gdzie pasażerowie przesiadają się z rejsów długodystansowych na trasy europejskie. Ale jestem sceptyczny jeśli chodzi o budowę lotniska przesiadkowego dla ruchu wewnątrzeuropejskiego. To pomysł chybiony.
Zmieniła się natomiast struktura przewoźników operujących na tym rynku i zauważalny jest szybki wzrost operacji linii niskokosztowych. Tradycyjni przewoźnicy środkowoeuropejscy, albo zniknęli z rynku, albo są w słabej kondycji i utrzymują się z dużym wysiłkiem. A jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę ochronę środowiska, to loty przesiadkowe znacznie bardziej je zatruwają, niż loty bezpośrednie.
Poczekajmy na efekty tej transakcji. Każde przejmowanie, czy kupowanie linii lotniczej nie jest czysto intuicyjne. Zawsze są problemy z kosztami, kulturą biznesową, dopasowaniem floty, systemów rezerwacyjnych, strukturą. Taka transakcja nie jest prostym dodaniem podaży i nie zawsze wiąże się z oczywistymi korzyściami. Wizz Air postawił na wzrost organiczny, nie interesują już nas jakiekolwiek fuzje, czy kupowanie innych przewoźników. W 2025 roku w porównaniu z 2024 powiększyliśmy bazę konsumencką o 10 milionów. I podobnie planujemy w 2026. Ten wzrost nie jest tak skomplikowany, jak skokowy, czyli dzięki przejęciom.
Dla nas 2025 był rokiem wielkiej transformacji. Po problemach z podażą w 2024 r., w 2025 powróciliśmy do wzrostu i Polska jest jednym z jego liderów. W 2025 roku liczba pasażerów Wizz Air w Polsce zwiększyła się o 20 proc. W 2026 powinno być nawet 30 proc. I to także skłoniło nas do przebudowania biznesu. Zamknęliśmy Wizz Air Abu Dhabi, wycofaliśmy bazę z Wiednia, wzmocniliśmy Bratysławę i skorygowaliśmy siatkę tam, gdzie wyniki nie spełniały oczekiwań, bądź były poniżej nich. Przenieśliśmy flotę na rynki dobrze rokujące i zmieniliśmy zamówione airbusy A321 XLR na A321 neo. Teraz już tylko czekamy na efekty tych decyzji. Rok 2025 przejdzie do historii Wizz Air jako czas strategicznych decyzji, a większość korzyści pojawi się już w przyszłym roku.
Ale nie wszystko idzie po naszej myśli. Nadal są kłopoty z łańcuchem dostaw i mamy uziemione samoloty. Nie skończyła się wojna na Ukrainie i odczuwamy jej skutki. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wydaje się nieco lepsza, ale pozostanie napięta. A branża lotnicza zawsze jest wystawiona na wszystkie wydarzenia związane z otoczeniem.
Rzeczywiście pojawiają się sytuacje, z jakimi kiedyś nie mieliśmy do czynienia, a które potencjalnie mogą zagrozić bezpieczeństwu operacji. Jest ono naszym priorytetem i nie ma mowy, aby w tym wypadku pójść na jakiekolwiek kompromisy. Drony są nowym fenomenem, ale z naszej perspektywy, poza krótkim wstrzymaniem operacji na lotnisku w Warszawie na początku września, nie mieliśmy większych problemów. W tej chwili najwięcej incydentów jest na Litwie z balonami transportującymi z Białorusi szmuglowane wyroby tytoniowe. I Litwini jakoś będą musieli się z tym uporać.
Oczywiście drony są zagrożeniem i władze wcześniej czy później będą musiały dostosować regulacje do tej nowej sytuacji. A my dostosujemy się do nich.
W tym przypadku rozwiązania musiałyby być globalne, dla całej branży lotniczej. Jeśli chodzi o Wizz Aira, dostosowujemy się całkowicie do regulacji Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Mamy również własne zabezpieczenia i niedozwolony jest przewóz takich urządzeń w bagażu rejestrowanym. Ale sytuacja jest rozwojowa i dotyczy całej branży, więc sądzę, że zajmie się tym międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).
Cyberataki nie są bolączką wyłącznie transportu lotniczego, tylko kłopotem w praktycznie każdej dziedzinie gospodarki. Nie ukrywam, że mnóstwo pieniędzy już zainwestowaliśmy w cyberochronę. Nasze systemy są dobrze chronione i mamy rozwinięte procesy zabezpieczające nas przed potencjalnymi atakami. Śmiało mogę powiedzieć, że w tym wypadku robimy wszystko, co jest niezbędne, aby uchronić naszych pracowników, pasażerów i sprzęt. Jak na razie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo nie mieliśmy żadnego poważnego problemu. Nie zmienia to faktu, że cyberataki na branżę lotniczą są dzisiaj na porządku dziennym i sprawa jest bardzo poważna.
Powiem tak: kilka lat temu linie lotnicze miały kłopoty z samolotami Boeinga. Teraz Airbus ma problemy. I jestem bardzo ostrożny w ocenie obecnej sytuacji, bo to są problemy techniczne i nie wynikają z obaw o bezpieczeństwo lotów. Natomiast Airbus bardzo efektywnie zareagował w tym wypadku. Kiedy wyniknął problem z oprogramowaniem, uporali się z nim podczas jednej nocy i nie miało to wpływu na nasze operacje. Ani jeden rejs z tego powodu nie został odwołany, czy nawet opóźniony. I ani przez chwilę bezpieczeństwo nie zostało zagrożone.
Kłopoty, jakie mamy z samolotami wynikają z zakłóceń w łańcuchach dostaw i dotyczą nie tylko airbusów, ale całej branży. Wystarczy spojrzeć na Boeinga i B737 MAX10. Przecież ta certyfikacja była zapowiadana już dawno temu. Nie chciałbym, żeby było wrażenie, że kłopoty ma Airbus. To silniki CFM International produkcji konsorcjum francuskiego Safrana i amerykańskiego GE Aerospace uziemiły nasze airbusy. I szczerze powiem, nie wiem co tutaj jeszcze może się wydarzyć. Natomiast w przypadku airbusów żadna z akcji przywoławczych nie wynikała z zagrożenia bezpieczeństwa lotów.
Mam pełne zaufanie do Airbusa i rodziny A320. 100-procentowe zaufanie. Co więcej, jestem zdania, że A320 to znacznie lepsze samoloty, niż jakakolwiek maszyna do przewozu pasażerów. Oczywiście, że pojawiają się wyzwania, ale o jakiejkolwiek utracie zaufania nie ma mowy.
Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim lotnisko w Modlinie znacznie się poprawiło od czasu, kiedy stamtąd lataliśmy. Na razie nie mamy tam żadnych problemów. Dzięki temu mamy możliwość zwiększenia liczby operacji z Warszawy i Mazowsza, bo, jak wiadomo, na Lotnisku Chopina są poważne ograniczenia, chociaż i stamtąd dodaliśmy właśnie 5 nowych kierunków.
W Wizz Air nie patyczkujemy się z niesfornymi pasażerami i mamy własną czarną listę. Jeśli ktoś zachowuje się w sposób nie do zaakceptowania i zagraża bezpieczeństwu lotu, wysadzamy go w najbliższym porcie po drodze i nigdy już z nami nie poleci.
Ale rzeczywiście, nie ma listy globalnej, bo sprawa jest skomplikowana. Chodzi przede wszystkim o prawo do prywatności i wprowadzenie ogólnego zakazu nie jest tak proste, jakby się wydawało. Zgadzam się, że nieodpowiedzialni pasażerowie, to problem branży, a nie pojedynczej linii lotniczej. I każdy z przewoźników ma własne procedury, a takim pasażerom grożą dotkliwe konsekwencje prawne i finansowe.
Na razie obowiązkowa domieszka SAF wynosi 2 proc., więc dramatu nie ma. To problem ekonomiczny. Ale jest jeszcze jeden – zrównoważonego paliwa jest zbyt mało, więc zapewne przez jakiś czas będzie bardzo drogie. I rzeczywiście może wpłynąć na ceny biletów. Tyle, że i bez SAF mamy presję inflacyjną – drożeje energia, rosną opłaty za usługi kontrolerów. Praktycznie wszystkie koszty poszły w górę. Na razie się z tym uporaliśmy dzięki innowacjom. Dzisiaj 77 proc. naszej floty jest zaawansowana technologicznie. A ponad 80 proc. naszej floty, to maszyny A321, co pozwala nam zrównoważyć presję inflacyjną.
Jozsef Varadi ma 60 lat. Jest współzałożycielem Wizz Aira i prezesem linii od 2003 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Budapeszcie i University of London. Wcześniej był przedstawicielem Procter&Gamble na Europę Środkową i Wschodnią, w latach 2001-2003 prezesem narodowego przewoźnika, Malév, który zbankrutował w 2012 r.Jozsef Varadi ma 60 lat. Jest współzałożycielem Wizz Aira i prezesem linii od 2003 r.. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Budapeszcie i University of London. Wcześniej był przedstawicielem Procter&Gamble na Europę Środkową i Wschodnią, w latach 2001-2003 prezesem narodowego przewoźnika, Malév, który zbankrutował w 2012 r.
Przetarg na największe prywatne lotnisko Rosji zagrabione przez Kreml w 2025 r. nie doszedł do skutku. Jedyną of...
Dwucyfrowy wzrost i przekroczenie 65 mln odprawionych pasażerów w 2025 roku. Polski rynek lotniczy należy do naj...
Kanada będzie żałować decyzji o porozumieniu z Chinami – grzmią amerykańscy politycy, zaznaczając, że azjatyckie...
Plany przejęcia lotniska w Modlinie, ale i ograniczenie tempa wzrostu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Wszystko...
PiS proponuje budowę portu ro-ro obok przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie, ale nie ma wyliczeń uzasadniają...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas