Ruszył Generalny Pomiar Ruchu 2025. Jaki jest cel liczenia pojazdów na polskich drogach?

średni dobowy ruch w typowe dni robocze (wtorek, środa, czwartek),

średni dobowy ruch letni (lipiec, sierpień),

średni ruch dzienny (od 6:00 do 18:00),

średni ruch wieczorny (od 18:00 do 22:00),

średni ruch nocny (od 22:00 do 6:00).

Pomiary będą polegać wyłącznie na zliczaniu pojazdów oraz identyfikowaniu ich sylwetek. Nie będą zatem rejestrowane trasy, po jakich poruszają się pojazdy i numery tablic rejestracyjnych. W trakcie GPR zliczane będą nie tylko samochody osobowe, ale również motocykle i motorowery, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), mikrobusy, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, autobusy, ciągniki rolnicze, rowery, hulajnogi elektryczne i Urządzenia Transportu Osobistego.

Po co przeprowadza się Generalny Pomiar Ruchu?

Wyniki uzyskane dzięki GPR stanowią podstawę działań o charakterze planistycznym, projektowym i strategicznym dotyczących całej sieci drogowej w kraju. Wykorzystuje się je podczas podejmowania decyzji związanych z ustalaniem priorytetów inwestycyjnych, zarządzaniem ruchem, planowaniem prac remontowych, budową nowych dróg i przebudową istniejących, a także do obliczania przepustowości oraz określania lokalizacji elementów systemów zarządzania ruchem. Są też cennym źródłem danych m.in. do analiz ekonomicznych. Oprócz GDDKiA z wyników korzysta również policja, samorządy, GUS, GITD, jednostki naukowe, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Centralny Port Komunikacyjny oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wyniki pomiaru mają zostać opublikowane w przyszłym roku. Będą dostępne publicznie w formie opracowań opisowych, tabel, map i zestawień bazodanowych. W 2026 r. minie równo 100 lat od wykonania pierwszego, generalnego pomiaru ruchu drogowego w Polsce. Był on przeprowadzony na istniejącej w tamtym czasie sieci dróg państwowych o nawierzchni twardej. W 1926 r. pomiary były wykonywane przez dróżników, czyli osoby pilnujące przejazdu kolejowego oraz przez nadzorców mostów. 100 lat temu te osoby zapisywały ręcznie w specjalnych książeczkach liczbę pojazdów przejeżdżających przez dany punkt oraz ich rodzaj – konne lub mechaniczne. Od tego czasu pomiary były wykonywane co 4 lata, aż do wybuchu II wojny światowej. Wznowiono je dopiero w 1954 r., a od 1965 r. są realizowane co 5 lat, zgodnie z metodyką wypracowaną przez ONZ.

Ostatnie pomiary wykazały wzrost o ponad 20 proc. w skali kraju ruchu samochodów osobowych i ciężarowych z naczepami oraz wzrost o ponad 40 proc. ruchu pojazdów dostawczych. Było to związane ze zmianami w strukturze handlu oraz ze wzrostem popularności zakupów internetowych w okresie pandemii COVID-19.