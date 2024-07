Paweł Woźniak, p.o. szefa GDDKiA: Już nie musimy się bać chińskich firm na budowach

Kiedy pojedziemy po nowych odcinkach szybkich dróg?

Reklama

31 lipca oddajemy do ruchu 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra z dwoma tunelami. Jeden z nich ma długość 2300 m i jest obecnie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce. W sierpniu włączymy do ruchu 5-kilometrowy fragment S7 Miechów – Szczepanowice, a także 13 km drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Również w wakacje gotowa będzie 3-kilometrowa obwodnica Strykowa oraz ciąg główny zakopianki na odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Przed nami jeszcze udostępnienie do ruchu dwóch odcinków autostrady A2 na wschód od Warszawy, czyli Kałuszyn – Groszki i Siedlce-Zachód – Siedlce-Południe. W tym roku skończymy dwa północne odcinki S3 prowadzące do Świnoujścia. Wtedy też już cała droga ekspresowa S3 o długości ok. 470 km od portów w Świnoujściu do granicy z Czechami będzie służyła kierowcom.

Budowa CPK wymaga większego, niż zakładano, poszerzenia A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią. Czy rozbudowa do czterech pasów nie skomplikuje inwestycji?

Od początku zakładaliśmy rozbudowę o dodatkowy pas – na odcinku od Łodzi do Pruszkowa z dwóch do trzech pasów, a od Pruszkowa do Warszawy – z trzech do czterech. Pozwoli na to dotychczasowa rezerwa w pasie rozdziału. Inwestycja, którą planujemy rozpocząć w 2026 r., będzie prowadzona pod ruchem. Jakość to jedno, jednak w przypadku tej inwestycji kluczowa będzie również organizacja ruchu. Jednym z jej założeń jest możliwość przejazdu w obu kierunkach po dwóch pasach przez cały okres rozbudowy.