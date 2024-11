Huti atakują nawet samoloty. Linie lotnicze omijają Morze Czerwone

Dla przypomnienia: przewoźnicy europejscy nie latają już nad Izraelem, Syrią, Libanem, Iranem i Jordanią. Oczywiście zamknięta dla nich pozostaje także Ukraina, nie mówiąc o możliwości przelotów nad terytorium Rosji.

Drożej i z opóźnieniami

Skierowanie rejsów znad Morza Czerwonego nad egipski Synaj oraz Półwysep Arabski, konkretnie Arabię Saudyjską i Oman, dodatkowo obciąży pracą kontrolerów ruchu lotniczego. Z tego powodu jest zagrożenie opóźnieniami także i na tych trasach.

Rebelianci Huti wcześniej już atakowali rakietami statki przepływające przez Morze Czerwone, co zmusiło wielu armatorów do zmian tras i zalecenia pływania wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki w drodze z Azji do Europy. Przez to znacząco wydłuża się czas transportu i zwiększa jego koszty. Huti twierdzą, że w ten sposób wspierają Palestyńczyków w walce z Izraelem.