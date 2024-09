Alain Krakovitch, dyrektor francuskiegoTGV-INTERCITÉS należącego do SNCF Voyageurs, oraz Michael Peterson, członek zarządu DB Long-Distance, oficjalnie poinformowali o decyzji uruchomienia szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy Paryżem a Berlinem. Zaletą tego projektu jest to, że będą to podróże zaczynające się i kończące w centrach obu miast.

Reklama

Kiedy i jak szybko pojadą pociągi?

Pierwszy skład wystartuje 16 grudnia 2024. Trasa ma być obsługiwana przez niemiecki DB ICE3, który zresztą już wozi pasażerów między miastami niemieckimi i francuskimi. Jest w stanie jednorazowo przewieźć 444 pasażerów: 111 w klasie pierwszej i 333. w klasie drugiej, a na niektórych odcinkach francuskich torów przystosowanych do takich przejazdów, będzie w stanie rozwinąć prędkość 320 km/h.

Trasa poprowadzi z paryskiego Gare de l’Est, a skład zatrzyma się po drodze w Strasbourgu, Karlsruhe i Frankfurt Południe po czym dojedzie do berlińskiego Dworca Głównego (Hauptbahnhof). Ceny biletów zaczynają się od 59 euro w klasie drugiej i 69 euro w klasie pierwszej przy przejazdach w jedną stronę. Sprzedaż ma się rozpocząć od 16 października - poinformowały niezależnie DB i SNCF.

W trakcie podróży z Paryża do Berlina trwającej ok 8 godzin, pociąg odjedzie z Gare de l’Est o 9.55 i pojawi się na Dworcu Głównym w Berlinie o 18.03. Droga powrotna to odjazd z Berlina o 11.54 i przyjazd do Paryża o 19.55.

Można pojechać też inaczej

Pozostają jeszcze inne możliwości przemieszczania się między tymi miastami. Lot samolotem trwa 1,5 godziny (plus przynajmniej drugie tyle trzeba przeznaczyć na dojazd na lotnisko i odprawę) i kosztuje od 66 euro (easyJet) do 241 euro (Air France). Pociąg, to podróż od 9 do 11 godzin, przynajmniej z jedną przesiadką i ceny od 36 do 200 euro.