Na Lotnisku Chopina doszło do incydentu podczas ćwiczeń. Wstrzymano operacje

„Dziś o godzinie 15:14 na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu podczas tzw. operacji touch and go (operacja ćwiczebna, podczas której samolot ląduje i nie zjeżdżając z drogi startowej od razu odlatuje) lekkiego samolotu cywilnego (Aero AT-3)” – podał stołeczny port lotniczy we wpisie na Facebooku.

Lotnisko Chopina tymczasowo wstrzymało operacje

Nie zdradzono dokładnie, na czym polegał incydent, wiadomo tylko, że był to lekki samolot cywilny. Jak zapewniono we wpisie, służby lotniska niezwłocznie pojawiły się na miejscu i podjęły działania. W zdarzeniu wzięły udział dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. W sytuacji nie uczestniczył też żaden inny samolot. Pasażerów proszono o śledzenie na bieżąco statusów lotów na tablicy na stronie lotniska.

W reakcji na zdarzenie władze lotniska postanowiły czasowo wstrzymać wszelkie operacje. Przerwa trwała około godzinę. O 16.20 poinformowano, że ruch na drugiej drodze startowej został przywrócony. „Aktualnie operacje na Lotnisku Chopina odbywają się normalnie” – czytamy w aktualizacji postu.