Kanada też boi się chińskich tanich e-aut

Europa też chroni swych producentów

- Wobec wyzwań stwarzanych przez chińskich producentów, którzy korzystają z polityki i nieuczciwych praktyk sprzecznych z gospodarką rynkową Kanada dołączyła do innych krajów na świecie - dodał premier Trudeau.

Na początku lipca Komisja Europejska wprowadziła w lipcu do początku listopada tymczasowe stawki celne do 38 proc. na pojazdy elektryczne z Chin. Ten okres miał dać obu stronom możliwość znalezienia kompromisowego rozwiązania. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, tymczasowe stawki celne na auta firm BYD, Geely i SAIC będą obowiązywać przez następne 5 lat. Pion konkurencji w Brukseli uznał bowiem, że ceny chińskich e-aut są sztucznie zaniżone na skutek państwowych subwencji dla producentów, co wypacza zasady rynku i uczciwej konkurencji.

W ramach odwetu władze w Pekinie uruchomiły postępowania antydumpingowe dotyczące unijnego eksportu niektórych artykułów spożywczych i alkoholi.

Bariery celne w handlu są bardzo niefortunne dla gospodarki Chin, która zwolniła tempo wzrostu z 5,3 proc. w I kwartale do 4,7 proc. w drugim i rozwija się najsłabiej od początku 2023 r., kiedy zniesiono drastyczne ograniczenia sanitarne związane z kolejną falą pandemii. Jeśli ta tendencja utrzyma się, Chinom będzie bardzo trudno osiągnąć zapowiadany wzrost w tym roku o 5 proc.

Nowe stawki celne w imporcie e-aut odroczą jedynie wzrost popularności chińskich elektryków na świecie.

Największy ich producent, BYD postanowił zbudować fabryki samochodów elektrycznych na Węgrzech i w Turcji; będą one trafiać do krajów Unii bez cła (na początku, po 75 tys. sztuk rocznie z Turcji). Pojawi się też możliwość ich reeksportu poza Unię, do jej partnerów handlowych związanych długoterminowymi umowami. A za przykładem BYD mogą pójść inne chińskie firmy.