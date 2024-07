Od 18 lipca do Paryża zaczynają przylatywać sportowcy. Związkowcy zapowiedzieli strajk już dzień wcześniej, 17 lipca. Domagają się „olimpijskiego bonusa” dla wszystkich zatrudnionych na dwóch paryskich lotniskach Charles de Gaulle i Orly.

Reklama

Kto zastrajkuje we Francji

Nie są w tym jedyni. Bo większych pieniędzy z powodu nawału pracy podczas Olimpiady domagają się również policjanci, kontrolerzy ruchu lotniczego, śmieciarze, pracownicy metra i kolei oraz strażacy. Wygrana lewicy w ostatnich wyborach parlamentarnych dała im większą pewność, że uda się wywalczyć dodatkowe pieniądze.

Czytaj więcej Transport Francuscy kontrolerzy w akcji. Odwołane loty także z Polski Ledwo Lufthansa zdołała się porozumieć ze swoimi pracownikami, do akcji wkroczyli francuscy kontrolerzy lotów. Swój protest mieli zacząć 25. kwietnia, ale zmienili zdanie.

W domaganiu się olimpijskich bonusów zjednoczyły się wszystkie francuskie centrale związkowe — CGT, CFDT, FO, oraz UNSA. A to gwarantuje naprawdę potężne zakłócenia nie tylko na lotniskach. Korzystając z okazji do protestu przyłączyli się także pracownicy mennicy, która wybija olimpijskie medale. Ale organizatorzy Igrzysk zapewniają, że nie ma zagrożenia a wszyscy zwycięzcy zostaną prawidłowo udekorowani.

Jak Francuzi zabezpieczają się przed strajkami

Francuskie władze próbowały jeszcze wczesną wiosną wprowadzić ustawy gwarantujące, że Olimpiada odbędzie się bez zakłóceń. Senat zdecydował 9 kwietnia, że pracownicy branży transportowej nie będą mieli prawa do strajków podczas Olimpiady i Paraolimpiady. Były tam także zapisy, że jeśli miałoby jednak dojść do protestów w innych branżach, to mają one być ogłaszane ze znacznym wyprzedzeniem, a jednocześnie zobligowano poszczególne branże do zapewnienia minimalnego świadczenia usług. Tyle, że ustawa ta nie została przegłosowana w Zgromadzeniu Narodowym, więc nie weszła w życie. I mało jest prawdopodobne, aby nowy parlament zdążył do niej wrócić.