Wybory do europarlamentu: stawił się pijany w komisji wyborczej. Zatrzymała go policja

To, jak widać, taka nasza tradycja. Jeden z mężów zaufania w województwie warmińsko-mazurskim stawił się do lokalu wyborczego, będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdziło badanie przeprowadzone przez policję - stwierdził zastępca szefa PKW Konrad Składowski.