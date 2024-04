Ukraiński wywiad monitoruje i „dostosowuje” swoje plany do budowanej przez Rosję linii kolejowej na Krym, oświadczył Andrij Jusow przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy dla United News. Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie tego projektu dla Rosjan, bo mowa o zapewnieniu dostaw wojskowych, z którymi Most Krymski nie jest już w stanie sobie poradzić.

Most Krymski ważny dla Putina

„Z punktu widzenia dostaw wojskowych, a zwłaszcza po skutecznych działaniach Ukrainy na tym kierunku, Most Kerczeński (Krymski) to (dla Rosji — red.) za mało. Ale jako symbol Most Kerczeński pozostaje niezwykle ważny dla Putina. I dla raszyzmu (termin ukraiński oznaczający rosyjski faszyzm — red.) także. Rosyjska dyktatura jest w dużej mierze zbudowana na takich bezsensownych, kosztownych i często krwawych symbolach” – zauważył Jusow.

Według ukraińskiego wywiadu budowa linii kolejowej na Krym jest już na „poważnym etapie”.

"Za kilka miesięcy będziemy mogli zobaczyć rezultat. Ale tu nie ma nic nowego. Ukraina to widzi i odpowiednio się przygotowuje. Mówimy wyłącznie o dostawach wojskowych. To jest jednotorówka. Tak to zaplanowali. Ale plany a życie to dwie różne rzeczy i oczywiście ukraińskie siły bezpieczeństwa i obrony będą te plany korygować. Usłyszymy o tym i zobaczymy” – zapewnił Jusow.