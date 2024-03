Trzęsienie ziemi w Boeingu. Odchodzą dwaj prezesi

Z informacji policji wynika, że popełnił on samobójstwo. Barnett odszedł z Boeinga w 2017 roku po tym, jak czuł się szykanowany po zgłoszeniu niedoróbek w produkcji. Zdaniem rodziny sytuacja jest co najmniej dziwna, bo John Barnett bardzo chciał zeznawać i miał nadzieję, że tym co powie, wpłynie na kulturę pracy w Boeingu. Firma odpowiada, że „łączy się w bólu z rodziną”.

We wszystkich przypadkach, kiedy FAA wskazuje na niedociągnięcia, Boeing się bronił. Stan Deal zapewniał, że „znacząca większość problemów dotyczyła przypadków, kiedy pracownicy nie stosowali się do zaleceń wynikających z procesów i procedur. Zobowiązał się ze swojej strony do poprawy, bliższej współpracy z pracownikami i zwiększeniu częstotliwości przeprowadzanych audytów.

— Zawsze było jasne zalecenie: jeśli zauważysz jakiś problem, masz pełne prawo do zgłoszenia go swojemu zwierzchnikowi, bezpośrednio bądź wykorzystując do tego portal Speak Up — tłumaczył wtedy Stan Deal.