Nowy kryzys w Boeingu. Ponad tysiąc rejsów odwołanych

Czytaj więcej Transport Awaria w Boeingu Alaska Airlines. Smartfony pomagają śledczym Kiedy wyrwało drzwi z Boeinga 737 MAX-9 linii Alaska Airlines, część pasażerów myślała, że żegnają się z życiem. Wyjęli telefony, wysyłali rodzinom SMS-y, filmowali sytuację na pokładzie.

Jak na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja przywoławcza. Ze wstępnych informacji wiadomo jedynie, że jeśli kontrola będzie polegała jedynie na sprawdzeniu rygla w drzwiach, to będzie potrzeba na to 4-8 godzin. Boeing w ostatni wtorek informował, że wysłał już do przewoźników instrukcje, jak to zrobić, ale wkrótce potem przyszła informacja, że producent nadal sprawdza te instrukcje. Więc akcja serwisowa jeszcze się nie zaczęła.

Amerykański regulator rynku FAA ze swojej strony poinformował, że sam jeszcze sprawdza własne instrukcje dotyczące kontroli serwisowania B737 MAX-9. – Dopiero kiedy otrzymamy uaktualnioną wersję instrukcji od Boeinga, zajmiemy się przeglądami. To bezpieczeństwo pasażerów, a nie czas, zdecyduje, kiedy B737 MAX-9 wrócą do operacji – czytamy w oświadczeniu FAA rozesłanym do mediów.

Obietnice prezesa Boeinga

Podczas wtorkowego spotkania z pracownikami fabryki Boeinga w Renton w stanie Waszyngton prezes koncernu, David Calhoun, przyznał, że popełniono błąd.

– Zacznijmy od tego, że przyznajemy się do błędu. Zamierzamy podejść do tego z pełną przejrzystością na każdym kroku. Będziemy współpracować z NTSB, która prowadzi dochodzenie w sprawie samego wypadku, aby dowiedzieć się, jaka jest jego przyczyna – mówił prezes Boeinga.