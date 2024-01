Dramatyczne chwile na pokładzie boeinga. Linia uziemia całą flotę

Zdjęcia i filmy opublikowane przez pasażerów na Reddicie i w serwisie społecznościowym X pokazywały okno i coś, co wyglądało na brakujące wyjście awaryjne z samolotu. Na nagraniu z mediów społecznościowych widać brakujący fragment lewej ściany bocznej samolotu i pasażerów z założonymi maskami tlenowymi. Z niepotwierdzonych informacji lokalnych mediów wynika, że ​​eksplodowały również wyłączone tylne drzwi samolotu. Alaska Airlines oświadczyły, że uziemią swoją flotę samolotów 65. Boeing 737 Max-9 . Ma to być środek zapobiegawczy do czasu zakończenia pełnej inspekcji — poinformował dyrektor generalny Ben Minicucci. — Oczekuje się, że te inspekcje zakończą się w ciągu najbliższych kilku dni— dodał.

Drugi taki wypadek

Amerykański regulator rynku lotniczego, Federalna Administracja Lotnicza (FAA) i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu niezależnie od siebie oświadczyły, że badają sprawę. Boeing ze swojej strony poinformował, że zbiera więcej informacji i jest w kontakcie z linią lotniczą, a jego zespół techniczny jest gotowy do udzielenia pełnego wsparcia. Analiza wypadku wskazuje na to, że maszyna nie uległa silnej dekompresji, np. takiej, jaka miała miejsce w samolocie Southwest Airlines Co. w 2018 r., kiedy część eksplodującego silnika rozbiła szybę Boeinga 737-700. Zginęła wówczas kobieta siedząca obok tego okna.

Czytaj więcej Transport Piloci masowo pozywają Boeinga za ukrywanie wad samolotu Ponad 400 pilotów, którzy latali za sterami boeingów 737 MAX, złożyło pozwy przeciwko producentowi za ukrywanie wad tego modelu.

Alaska Airlines ma w swojej flocie 65 737 MAX- 9. Kolejne 27 jest zamówionych. Przewoźnik operuje również jednym B737 MAX 8 i planuje zakup dziewięciu Max 8 oraz 43 Max 10.Do zdarzenia doszło około tydzień po tym, jak Boeing wezwał linie lotnicze do sprawdzenia samolotów 737 MAX, w których mogły się poluzować pod kątem potencjalnie poluzowanych śrub w układzie sterowania sterem kierunku. FAA, która ściśle monitoruje te inspekcje, stwierdziła, że ​​rozważy podjęcie dalszych działań .