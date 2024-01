Wykryto niedoróbki w kolejnych samolotach Boeinga po awarii Alaska Airlines

— Samolot Alaska Airlines dołączył do jej floty w październiku. Fakt, że samolot jest w zasadzie zupełnie nowy, sugeruje, że ostatecznie może to być wina Boeinga, a nie ekipy konserwacyjnej Alaska Airlines. Jedyną dobrą wiadomością dla Boeinga jest to, że prawie na pewno nie jest to problem projektowy. Ale to nie zwalnia z odpowiedzialności producenta samolotu — uważa Richard Aboulafia, dyrektor zarządzający w AeroDynamic Advisory, firmie konsultingowej zajmującej się zarządzania lotnictwem i obronnością.

Kłopoty z jakością

Boeing od 5 lat boryka się z powtarzającymi się problemami z jakością i bezpieczeństwem swoich samolotów, co prowadzi do długoterminowego uziemienia i wstrzymania dostaw. Najbardziej rażące problemy, które miały tragiczne skutki, dotyczyły projektu samolotu B737 MAX-8. Wtedy uznano Boeinga za winnego dwóch katastrof: w Indonezji w październiku 2018 r. oraz w Etiopii w marcu 2019 r. Zginęło wówczas łącznie 346 osób i doprowadziło do 20-miesięcznego uziemienia tych maszyn. Dla Boeinga, który zrobił wówczas wszystko, co możliwe, aby wywinąć się od odpowiedzialności, był to koszt w wysokości 21 miliardów dolarów. Chodziło wówczas nie tylko o wady konstrukcyjne, ale i dotyczące procesu decyzyjnego. Wewnętrzna komunikacja opublikowana podczas uziemienia 737 MAX pokazuje, że jeden z pracowników opisał odrzutowiec jako „zaprojektowany przez klaunów, których nadzorują małpy”.

Boeing opublikował wówczas przeprosiny. Teraz wiadomo, że na wtorek, 9 stycznia zaplanowano poświęcone bezpieczeństwu spotkanie pracowników w fabryce w Renton w stanie Waszyngton, gdzie produkowane są MAX-y. W poniedziałek firma wysłała do nich notatkę, aby zastanowili się, co można zrobić indywidualnie i zbiorowo, aby bezpieczeństwo i najwyższa jakość były priorytetem we wszystkich aspektach działalności.

Problemy z MAX-em to tylko część wpadek z kontrolą jakości, które nękają firmę. Wcześniej amerykański koncern musiał w latach 2021-2023 dwukrotnie wstrzymywać dostawy modelu B787 Dreamliner, właśnie ze względu na obawy dotyczące jakości. Niektóre z tych problemów, takie jak kłopoty z silnikiem, przypisano dostawcom Boeinga. W tym przypadku był to Pratt&Whitney.

Jednocześnie jednak wiadomo, że Boeing pracował nad obniżeniem kosztów, jakie płacił w ostatnich latach dostawcom, na przykład tym, którzy produkują jego kadłuby i silniki. Nie tak dawno temu Boeing cieszył się niezrównaną reputacją w zakresie jakości i bezpieczeństwa. „Jeśli to nie Boeing, to nie lecę” – było to wyrażenie wyrażające zaufanie pasażerów i załóg linii lotniczych do jakości producenta samolotów. Boeing nadal sprzedaje T-shirty i kubki do kawy z tym napisem.