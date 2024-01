Nowy kryzys w Boeingu. B737 MAX znów zostają na ziemi

Ostrożne Chiny i Indie

Bardzo poważnie podeszli do wypadku Alaska Airlines Chińczycy. Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego zwołała w sobotę, 6 stycznia wieczorem nadzwyczajne posiedzenie rozważając swoją reakcję na eksplozję. Żadna z chińskich linii nie ma w swojej flocie modelu MAX-9.Chiny były natomiast pierwszym krajem, który uziemił 737 Max po dwóch katastrofach w latach 2018 i 2019, a stosunki z Boeingiem stały się wówczas bardzo napięte. Dopiero w grudniu 2023 Chiny odebrały pierwszą od kilku lat dostawę większego modelu 787. Nie wznowiono natomiast jeszcze dostaw B737.

A Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Indii wezwała krajowych przewoźników do kontroli samolotów 737-8 Max wyprodukowanych przez Boeinga. Podobnie jak Chiny, żaden indyjski przewoźnik nie ma w swojej flocie 737- MAX-9.

Będą zakłócenia

Alaska Air Group Inc., początkowo uziemiła wszystkie 65 swoich samolotów 737-9 Max kilka godzin po wypadku. To ok. jednej trzeciej floty tego przewoźnika. Żeby zmniejszyć zakłócenia w rozkładzie Alaska po kilku godzinach i dodatkowym serwisie dopuściła do eksploatacji 18 maszyn tego typu, ale po decyzji FAA, musiała je ponownie uziemić. Przewoźnik nie będzie w stanie wykonać wszystkich zaplanowanych połączeń przynajmniej do połowy nadchodzącego tygodnia.

United Airlines Holding Inc., największy operator dotkniętego modelu MAXa, poinformował, że wszystkie 79 jego maszyn zostało tymczasowo uziemionych. Według Cirium, firmy analitycznej z rynku lotniczego, Alaska Airlines zaplanowały w styczniu ponad 5000 lotów modelem Boeing 737 Max 9, a United prawie 8000. Kolejne uziemienie to najpoważniejsza reakcja od czasu unieruchomienia całej floty samolotów B737 MAX w 2019 r. Jest to najpopularniejszy samolot firmy i największe źródło przychodów. Ten model jest najdłuższym wąskokadłubowym wariantem Boeinga, ma modułowy układ kadłuba, co pozwala na bardziej zróżnicowaną instalację drzwi awaryjnych w zależności od liczby siedzeń. Zapewnia to operatorom większą elastyczność w zakresie konfiguracji kabiny.