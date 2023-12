Ostatni w tym roku problem techniczny w samolotach B737 MAX

„FAA pozostanie w kontrakcie z Boeingiem i z liniami lotniczymi w okresie dokonywania tych inspekcji” — podał urząd lotnictwa. Zwrócił się do użytkowników MAX-ów, by informowali go, czy wykryto wcześniej jakieś luzy w tym układzie i jak szybko udało im się zakończyć te inspekcje.

- To pomoże urzędowi ustalić zakres tego problemu i czy sygnalizuje on większe odstępstwo od jakości procesu produkcji, które wymagałoby podjęcia przez FAA dalszych działań — wyjaśnił Anthony Brickhouse, ekspert w zakresie bezpieczeńswta lotniczego na Embry-Riddle Aeronautical University. — Linie lotnicze muszą potraktować to poważnie. Ja jako przedstawiciel społeczności latającej samolotami nie uważam, że jest to powód do niepokoju — dodał.

Koncern przekazał dotąd klientom ponad 1370 B737 MAX, a w księdze zamówień ma ponad 4 tys sztuk.

Wszystkie MAX-y latają już w Chinach

W 2023 r. wszystkie samoloty B737 MAX należące do chińskich linii lotniczych wznowiły pracę. To ponad 100 sztuk — poinformował w miejscowych mediach społecznościowych Liu Qing, prezes Boeing China.

Samoloty te były na świecie uziemione od marca 2019 do listopada 2020, chińskie linie zaczęły latać nimi dopiero od stycznia 2023. Chiny zawiesiły od 2019 r. odbiór MAX-ów, a wszelkich nowych samolotów Boeinga od 2017 r.