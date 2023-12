Dreamliner przeciera drogę samolotom Boeinga na chiński rynek

Widząc zdjęcia ze zbiorów herbaty, które w dalszym ciągu są przeprowadzane głównie ręcznie, widzimy przy herbacianych krzewach niemal same kobiety. To one są pierwszym ogniwem w łańcuchu produkcji herbaty, ale mimo swojej istotnej roli są nader często niedoceniane. W krajach jak Indie czy Sri Lanka, które są odpowiednio drugim i czwartym największym producentem herbaty, zbieraczki herbaty często są słabo opłacane, karane za niewypełnianie norm, a ich warunki zakwaterowania na plantacjach pozostawiają wiele do życzenia. Raczej nie mają także perspektyw awansu w tej branży. W samej produkcji herbaty spotkamy już większą liczbę mężczyzn, a stanowiska kierownicze na plantacjach w tych krajach są dla kobiet niemal niedostępne.