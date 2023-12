Prezydent dał rozkaz wojsku. I jest nowa linia lotnicza

Samolot wystartował ze stolicy kraju Mexico City i wylądował w karaibskim kurorcie Tulum. Nowa linia nazywa się Mexicana i jest spadkobiercą bankruta o tej samej nazwie. Tyle, że teraz operatorem przewoźnika jest meksykańska armia.

Wojskowy mega holding

Meksykanie uważają, że ich głowa państwa nadużyła w tym wypadku swoich uprawnień, polecając wojsku co ma robić w sferze niezwiązanej z obronnością. Tyle, że w Meksyku akurat to wojskowy holding zarządza kilkunastoma lotniskami, hotelami, koleją, ośrodkami turystycznymi. Wojsku podlega także służba celna kraju. Do holdingu należy operator promów, który wozi pasażerów z lądu na Isla Marias, a jego załogę stanowią żołnierze.

Jak jednak zapewnia minister obrony Meksyku, gen. Luís Cresencio Sandoval, tak rozbudowana część gospodarcza armii nie jest niczym nadzwyczajnym w krajach rozwiniętych. Rzeczywiście są takie kraje, gdzie linie lotnicze zarządzane są przez wojsko — to Kuba, Kolumbia, Argentyna i Sri Lanka. Tyle, że w swojej flocie mają one malutkie samolociki, które są w stanie dotrzeć do najtrudniej dostępnych zakątków kraju, gdzie nie dolatują linie komercyjne, bo popyt na podróże nie daje im finansowego uzasadnienia.

Umowa z Boeingiem

W planach nowa Mexicana ma rozbudować siatkę do 20 kierunków, wszystkie będą krajowe i połączą stolicę z miastami średniej wielkości, ale i słynnymi kurortami, takimi, jak Cancun. Do obsługi tych połączeń armia wypożyczy u Boeinga 10 samolotów typu B737-400 razem z załogami. Według wstępnej informacji Ministerstwa Obrony, umowa z Boeingiem miała być warta 4 mld dol. Ale, jak potem skorygował gen. Luis Cresencio Sandoval chodziło tu o 4 mld pesos, czyli w przeliczeniu ok. 214 mln euro.