Rosyjscy hakerzy spełnili groźby. Dane Boeinga ujawnione

To tylko biznes

Sam Lockbit odżegnuje się od polityki. „Dla nas to tylko biznes i wszyscy jesteśmy apolityczni. Interesują nas tylko pieniądze za naszą nieszkodliwą i pożyteczną pracę” – napisali hakerzy na swojej stronie.

W ubiegłym roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aresztował dwóch Rosjan i Kanadyjczyka podejrzanych o udział w Lockbit. Prokuratorzy stwierdzili, że grupa przeprowadziła ponad 1400 ataków na ofiary na całym świecie i wyłudziła dziesiątki milionów dolarów w formie wymuszeń opartych na bitcoinach.

Charl van der Walt, szef działu cyberbezpieczeństwa w Orange Cyberdefence należącej do francuskiej Orange SA, Orange Cyberdefense, ujawnił, że jego firma zidentyfikowała ponad 1100 ofiar najnowszej wersji Ransomware firmy Lockbit, które pojawiło się po raz pierwszy w czerwcu 2022 r.

Czy można zhakować samolot?

Jak na razie nie doszło jeszcze do takiego wydarzenia, chociaż ataki hakerskie na lotniska i systemy informatyczne linii lotniczych są na porządku dziennym.

Do najczęstszych należą naruszenia bezpieczeństwa danych, w przypadku których hakerzy włamują się do baz zawierających nazwiska pasażerów, dane kontaktowe i szczegóły płatności, numery kart kredytowych i mogą zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości i oszustw finansowych. Do takiej sytuacji doszło w przypadku brytyjskiego easyJeta w 2020, Ucierpiało wówczas 9 milionów klientów, a dane kart kredytowych 2208 osób, w tym numery CVV, wyciekły z bazy.