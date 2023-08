Cyberataki kosztowne dla biznesu. Coraz więcej rosyjskich ataków

Dotkliwe okupy

Ataki na infrastrukturę IT stają się dla biznesu coraz większą zmorą. Zwłaszcza te z wykorzystaniem ransomware, oprogramowania szyfrującego dane na komputerach i wymuszającego okup. Idzie bowiem o olbrzymie pieniądze. Eksperci twierdzą, że cyberprzestępcy oczekują z reguły opłat za odblokowanie infrastruktury sięgających od 0,7 do 5 proc. rocznych przychodów danego przedsiębiorstwa. Szacuje się, że średni koszt cyberincydentu w br. sięga nawet 5 mln dol. O znaczeniu tego problemu wiele mówi statystyka za I półrocze 2023 r. – globalnie niemal 50 grup specjalizujących się w ransomware ujawniło włamania i wyłudzenia od ponad 2,2 tys. ofiar – podaje Check Point.

A firmy płaczą i płacą, choć fachowcy z branży często odradzają uleganie hakerom. – Koszty poważnego naruszenia danych mogą być dziś astronomiczne. To zachęca zaatakowane firmy do zapłacenia okupu, nawet jeśli doświadczenie pokazuje, że często prowadzi to tylko do eskalacji żądań – podkreśla Michał Zalewski, inżynier w Barracuda Networks.

Skala zagrożenia jest dziś ogromna – tylko w II kwartale br. liczba ataków hakerskich wzrosła o 8 proc. w porównaniu z i tak rekordowymi pierwszymi trzema miesiącami 2023 r. Z raportu opracowanego przez Pracodawców RP oraz firmy SSW Pragmatic Solutions i Dagma Bezpieczeństwo IT wynika, iż w ub.r. nad Wisłą odnotowano 322,5 tys. zgłoszeń cybernaruszeń, a to niemal trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Krytyczne godziny

Biznes to jeden z kluczowych celów internetowych przestępców. Wyspecjalizowanym grupom niewiele trzeba, by wydobyć z serwerów przedsiębiorstwa cenne dane. „Hakerzy potrzebują ledwie 16 godzin, aby dotrzeć do najbardziej krytycznych zasobów” – czytamy w najnowszej analizie inżynierów Sophos.

John Shier, dyrektor ds. technologii w tej firmie, ostrzega, że cyberprzestępcy, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie i dostęp do oprogramowania ransomware, udoskonalają swoje strategie. – Atakujący wciąż dostają się do naszych sieci, a jeśli nie czują presji czasu, mają tendencję do pozostawania w nich. Stąd tak ważne jest ciągłe i proaktywne monitorowanie sytuacji – radzi ekspert.

Okazuje się, że coraz częstszym wektorem ataków jest chmura. Przybywa firm korzystających z rozwiązań cloud computingu, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Analitycy z Crowdstrike zwracają uwagę, że elastyczność i ciągłość dostępu do zasobów są kuszące, ale pojawia się też ryzyko. Tylko w ciągu minionego roku odnotowano 228-proc. wzrost liczby ataków na rozwiązania chmurowe. Ray Canzanese z firmy Netskope na łamach ostatniego raportu bezpieczeństwa zauważa, że w lipcu 2023 r. aż 57 proc. wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania pochodziło właśnie z popularnych aplikacji w chmurze.