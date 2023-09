Niemcy sypną 40 miliardów euro na punktualną kolej

Potrzeba jest ogromna, bo wbrew pozytywnej opinii panującej w Polsce o punktualności niemieckich kolei, już blisko jeden na trzech pasażerów kolei dalekobieżnych dotarł w ubiegłym roku do celu z co najmniej 15-minutowym opóźnieniem, a według raportu "punktualność pasażerów" pogorszyła się o dziesięć punktów procentowych w latach 2021-2022. To efekt braku inwestycji w koleje od dziesięcioleci.

Pierwsze trzy projekty remontowe są znane od dawna, zaczną się w 2024 r. na odcinku nazywanym "Riedbahn" między Frankfurtem a Mannheim. Jak informuje DPA, linia Emmerich-Oberhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii, szczególnie ważna dla transportu towarowego, oraz linia Berlin-Hamburg - zostaną uruchomione w 2025 r.

Remont starych linii kolejowych, budowa nowych połączeń

Na spotkaniu branży kolejowej zaprezentowano sekwencję 40 odcinków kolejowych, w tym linie Kolonia-Hagen, Norymberga-Reichswald-Regensburg, Troisdorf-Koblencja i Koblencja-Wiesbaden, które zostaną ukończone w 2026 roku. Na końcu listy są korytarze Ulm-Augsburg i Mannheim-Karlsruhe. Niemcy odnowią łącznie aż 4 tys. kilometrów linii kolejowych, które dzięki temu staną się częścią "wysokowydajnej sieci" o długości 9 tys. km. W sumie niemiecka sieć kolejowa ma długość 34 tys. kilometrów.

Jak informuje DPA, rząd federalny chce zainwestować w kolej ok 40 miliardów euro do 2027 roku, z tej kwoty 11,5 mld euro będzie pochodzić z budżetu federalnego Ministerstwa Transportu, co zostanie sfinansowane ze wzrostu opłat za przejazd ciężarówek. Kolejne 12,5 mld euro popłynie z funduszu klimatycznego i inwestycyjnego. Koleje będą musiały dołożyć trzy miliardy euro z własnych środków - w tym przez zaciągnięcie nowego długu.

Co jest tu nowością, rząd federalny chce zasilić spółkę kolejową kwotą 12,5 mld euro poprzez zwiększenie jej kapitału własnego, na co musi się zgodzić Komisja Europejska. Program inwestycyjny to jednak także wyzwanie dla branży budowlanej, która musi zgromadzić teraz spore sumy, co, jak mowiono na szczycie kolejowym, może nie być łatwym zadaniem ze względu na gwałtowny wzrost kosztów budowy i niedobór personelu. - Bardzo potrzebuję firm budowlanych, które mogą przyjmować kontrakty budowlane - mówił minister Wissing.