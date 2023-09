Nielegalne części wykryte w boeingach i airbusach. Tropienie lotniczych podróbek

Sprawa jest szokująca, a wykrywanie podróbek komponentów czasochłonne i kosztowne. I, jak na razie, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak to mogło się stać, że podróbki montowane były przede wszystkim w boeingach i airbusach.

Podejrzane części

W ostatni piątek amerykańskie linie Southwest Airlines Co. poinformowały, że znalazły i wymontowały ze swojego Boeinga 737 dwie „podejrzane części” kupione w brytyjskiej firmie AOG Technics Ltd. Kilka godzin wcześniej CFM International Inc., spółka joint venture General Electric Co. i francuskiego Safrana SA, która produkuje silniki do samolotów Airbus SE A320 i Boeing 737 starszej generacji, poinformowała, że ​​w 68. silnikach tej firmy zamontowano części z fałszywą dokumentacją. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Na razie nie wiadomo, ale skandal wstrząsnął branżą, w której bezpieczeństwo jest najważniejsze i gdzie obowiązują rygorystyczne normy dotyczące produkcji i konserwacji samolotów. Wymagają one weryfikacji każdego elementu.

Organy regulacyjne i linie lotnicze, oraz producenci samolotów i silników analizują teraz dokumenty, aby wytropić podejrzane komponenty sprzedawane przez AOG technics. CFM, największy na świecie producent silników odrzutowych, już złożył pozew w Wielkiej Brytanii przeciwko AOG. Chce zmusić tę firmę do dostarczenia informacji, które pomogą branży lotniczej w zidentyfikowaniu podejrzanych komponentów. Dąży także do odzyskania wszelkich części znajdujących się w posiadaniu AOG, które rzekomo pochodzą od CFM lub GE.

Potężne zagrożenie

Southwest Airlines w odpowiedzi na pytania Bloomberga, który jako pierwszy poinformował o „dziwnych” transakcjach AOG, ujawniły, że niespodziewanie w jednym ze swoich silników wykryły dwie łopatki turbiny niskociśnieniowej, których nie powinno tam być. Przewoźnik podjął „zapobiegawcze i natychmiastowe środki” i usunął je. Silnik został dostarczony przez AOG.