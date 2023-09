Ryanair o sporze: Modlin rozmawia z nami z pozycji siły jakby był Frankfurtem

Według jakiego klucza obcięliście połączenia z Modlina?

Wybraliśmy takie, które obsługujemy z innych polskich portów. Myślimy także już o przyszłorocznym sezonie letnim. Na razie zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej samej liczby samolotów zbazowanych w tym porcie. Mamy nadzieję, że zarząd wróci do negocjacji i zaproponuje na sezon letni jakieś rozsądne rozwiązania.

Ryanair nie może sobie pozwolić, aby nasze koszty wymknęły się spod kontroli. Tymczasem zarząd Modlina występuje z pozycji siły. Postępuje tak, jakby reprezentował lotnisko we Frankfurcie nad Menem, a nie w Modlinie.

A przecież dzięki nam to lotnisko już przekroczyło liczbę pasażerów sprzed pandemii. Oczekiwaliśmy więc, że zarząd złoży propozycję, która mogłaby być punktem wyjścia do negocjacji, bo jest to lotnisko z wielkim potencjałem i bardzo efektywne. Niestety w obecnej sytuacji, kiedy nie ma wzrostu, koszty rosną i nie ma innego wyjścia, jak ograniczyć operacje.

Po tym, jak poinformowaliśmy o cięciach w Modlinie odezwały się do nas inne trzy lotniska z pytaniami, czy mogłyby przejąć te operacje. Na rynku jest dzisiaj ogromna konkurencja, lotniska tną koszty, aby móc zwiększyć liczbę obsługiwanych połączeń.

Czy wśród tych trzech lotnisk, jakie zgłosiły się do was jako chętne do przejęcia operacji z Modlina był Radom?