Awantura o ograniczeniach na lotnisku. Rząd trochę się wycofuje

Decyzja przed wyborami

Przeciwnicy ograniczeń wskazują, że rząd nie ma prawa w tej chwili podejmowania takich decyzji, bo nie wiadomo kto będzie rządził w Holandii po listopadowych wyborach. I że jest to element prowadzonej kampanii wyborczej. Bo oprócz ograniczenia liczby lotów rząd chce także wprowadzić ciszę nocną w godzinach od 23 do 7 rano. Liczba lotów nocnych ma zostać zmniejszona do 28 700 rocznie i będzie je można wykonywać jedynie cichszymi samolotami. Te restrykcje nie dotyczą prywatnych odrzutowców.Jak na razie więc za zwycięstwo linii lotniczych można uznać utrzymanie zdolności przewozowej w sezonie zimowym. Zaczyna się on w końcu października i trwa do końca marca.

Niepotrzebne i niezrozumiałe

Jak wynika z oświadczenia rządu, konieczne będą jednak dalsze cięcia. Ostateczny cel, to zmniejszenie hałasu o 20 proc. Propozycje te zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Nowe propozycje są „niepotrzebne i niezrozumiałe” – stwierdził w oświadczeniu holenderski oddział Air France-KLM. Holenderskie państwo posiada 9,3 proc. udziałów we francusko-holenderskiej grupie lotniczej. — Trudno sobie wyobrazić, że tak drastyczna decyzja zostaje podjęta przez ustępujący rząd – powiedziała prezes KLM, Marjan Rintel.12 września holenderscy ustawodawcy mają podjąć decyzję w sprawie listy problemów do rozwiązania uznanych za zbyt kontrowersyjne dla obecnego parlamentu. Wybory są zaplanowane na 22 listopada.

Za liniami lotniczymi protestującymi przeciwko ograniczeniom na Schiphol ujęło Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). W ostatni czwartek, 31 sierpnia lotnicze lobby wskazało, że o proponowanych cięciach na Schiphol zadecyduje ostatecznie sąd i nie mogą one być wprowadzone przez rząd, który nie wiadomo czy po wyborach pozostanie przy władzy.Jak na razie zarządzający lotniskiem Schiphol są zadowoleni z rozwoju sytuacji. — Zauważamy, że rząd i partie polityczne poważnie podchodzą obecnie do umieszczenia w porządku obrad propozycji, aby Schiphol zostało zamknięte w nocy — mówił rzecznik portu, Stephen Donker.