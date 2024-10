„Pełna powaga”. Wieloznaczny Teatr Telewizji o ukrywaniu tożsamości

Wilde banalny czy prowokujący?

Warto wspomnieć, że w 1895 r., gdy doszło do prapremiery, czwarta z tak zwanych salonowych sztuk Wilde’a została uznana przez krytyków za banalną, wyzutą z problematyki społecznej. Trudno o większą powierzchowność w ocenie wieloznacznego utworu. Wystarczyło poczekać do kolejnych spektakli, gdy markiz Queensberry, ojciec kochanka Oscara Wilde’a postanowił zemścić się za „uwiedzenie” syna i rzucił w pisarza zgniłym warzywami.

Zrobił się skandal, homoseksualizm Wilde’a stał się sprawą publiczną, doszło do serii procesów, w których udowodniono autorowi sztuki liczne akty homoseksualne, wówczas karalne. Wilde trafił do więzienia, a patrząc z tej perspektywy na komedię trudno już powiedzieć, że to trywialna salonowa sztuczka. Przecież Szekspir też nie pisał wprost o problemach homoseksualistów, a jednak ich portretował.

Wilde poruszył w aluzyjny sposób temat skrywanej tożsamości i pokazał, że wszystko jest akceptowalne w życiu brytyjskich wyższych sfer, byle tylko związek był dla rodziny udanym biznesem i nie naruszał tradycyjnych (heteroseksualnych) wartości. Dziś zaś sztuka uznawana jest za queerową, choć można ją oglądać także jako zaskakującą komedię.



Ukryte konteksty to nie jedyna kwestia, która wywoływała problemy. Oryginalny tytuł brzmi „The Importance of Being Earnest, a Trivial Comedy for Serious People”. Przekład na inne języki był trudny, ponieważ Earnest oznacza bycie szczerym, ale kojarzy się też z imieniem Ernest, co da się przełożyć na „Ważne, żebyś był szczerym (Ernestem), czyli trywialna komedia dla poważnych ludzi”.

Kłopoty z wieloznacznym tytułem

W Polsce grano ją pod tytułem „Bądźmy szczerzy na poważnie” albo „Brat marnotrawny”. Na tym tle przewrotny efekt dają wyznania bohaterów, którzy opowiadając niestworzone historie, orientują się na końcu, że mówili prawdę i boją się, jak zostanie przyjęta ich prostolinijność w towarzystwie, ceniącym wyuzdanie i hipokryzję. My zaś możemy zadać pytanie, co by było, gdyby Wilde powiedział wprost to, co miał na myśli. Odpowiedź przynosi pośrednio kara więzienia, którą musiał odbyć, będąc homoseksualistą.