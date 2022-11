„Miasto Zakopane jest zadowolone z rozmów z Telewizją Polską dotyczących organizacji zbliżającej się wspaniałej imprezy, jaką jest Sylwester Marzeń z Dwójką, a także szerszej współpracy, w ramach której przez cały rok Zakopane gości w wielu programach przekazujących informacje o naszych największych wydarzeniach. Jest to dla nas bardzo cenny walor informacyjny i promocyjny. Ze strony Miasta wkładem w organizację Sylwestra Marzeń z Dwójką jest udostępnienie majątku i terenów gminnych, m.in. Równi Krupowej” - tak brzmi puenta komunikatu jaki w piątek po południu zamieściła gmina Zakopane. W zawoalowany sposób władze Zakopanego odpowiedziało na pytania o to czy dofinansuje kosztowną dla TVP imprezę - Sylwestra Marzeń z Dwójką, które od 2016 r. była flagową ofertą Jacka Kurskiego, prezesa TVP. Jak pisały media, nowy prezes Telewizji Polskiej S.A. chciał wynegocjować z Zakopanem większy finansowy udział miasta.

„Matyszkiewicz (nowy szef Telewizji - przyp. aut.) chce, by Zakopane dołożyło jak najwięcej do organizacji wydarzenia. Pierwotnie TVP żądała dopłaty w wysokości trzech mln zł. Góralom jest to nie na rękę, bo za kadencji Kurskiego nauczyli się, że traktuje się ich w sposób preferencyjny. Przez pierwsze lata Zakopane dopłacało telewizji do sylwestra milion zł, a w ostatnim roku telewizja koncert z 31 grudnia finansowała sama. Miasto jedynie udostępniało teren i w ciągu roku podpisywało z TVP szerszą umowę na promowanie Zakopanego. Ta też opiewała na milion zł” - pisał kilka dni temu Onet.

Sylwester Marzeń z Dwójką od 2016 r. był flagową ofertą Jacka Kurskiego, poprzedniego prezesa TVP

Zakopane w komunikacie podkreśla, że miasto żyje z turystyki a turystów pod Giewont przyciąga także bogata oferta imprez i rozrywki. „Zwłaszcza w obecnym trudnym czasie Miasto musi dbać o turystykę i tworzyć pozytywne impulsy do jej dalszego funkcjonowania i rozwoju, tak aby wszyscy zakopiańczycy związani z tą branżą mogli przetrwać na rynku mimo niesprzyjających okoliczności. Stąd też wszystkie wydarzenia w Zakopanem organizowane są z myślą o budowaniu jak najciekawszej oferty i najskuteczniejszej promocji, która z kolei sprzyja rozwojowi turystyki, a także samego Miasta we wszystkich pozostałych obszarach” - napisała Anna Karpiel-Semberecka, naczelnik wydziału Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej Miasta Zakopane.

Żadna ze stron nie odpowiedziała „Rzeczpospolitej” m.in. na temat negocjacji finansowych, które wstrzymywały podpisanie umowy na tegoroczną imprezę sylwestrową. TVP odesłała nas do kilkuzdaniowego komunikatu z czwartkowego wieczora.