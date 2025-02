Europejska nagroda dla Krzysztofa Warlikowskiego

Corinne Winters, która była Halką

Warto dodać, że OPER! AWARDS w kategorii najlepsza śpiewaczka otrzymała w tym roku Amerykanka Corinne Winters, która już w połowie marca wystąpi w najnowszym spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego jako tytułowa bohaterka w „Katii Kabanovej” Janáčka. Premiera odbędzie się w Bayerische Staatsoper w Monachium.

Polscy widzowie mieli okazję poznać Corinne Winters, bo to ona była Halką w operze Moniuszki zrealizowanej przez Mariusza Trelińskiego w Theater an der Wien w 2019 roku, a następnie przeniesionej do Opery Narodowej.

OPER!AWARDS przyznawane są w 20 kategoriach. Tegoroczna gala odbyła się w La Monnaie w Brukseli. Statuetkę za najlepsze przedstawienie roku odebrał dyrektor festiwalu w Salzburgu Markus Hinterhäuser.