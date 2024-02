Wojna domowa króla Leara z rudą Kordelią. Z Leara w Narodowym został złoty kikut

Mocny to obraz spartaczonej budowy wielkiego królestwa, zaś widok katastrofy nagle przerwanych rządów, dopełniają sterty płyt rozrzucone w bezładzie i zalane raczej niespodziewanym wybuchem wulkanicznej lawy („nasz naród jak lawa”?).

A gdy kontemplujemy początek rozpadu świata i dramatu abdykacji władcy, który tylko zapowiada, że oddaje władzę, zza gruzowiska wychodzi Edmund (Przemysław Stippa), bezceremonialnie zapinając rozporek, bo właśnie skończył chędożyć jedną z córek króla. Nie tracił czasu na ogłoszenie testamentu Leara, bo to przecież zwykłe pieprzenie. Dobrze wie, że na dworze interesy załatwia się przez łóżko. On ma realny plan zdobycia władzy oraz zemsty jako pomijany i lekceważony dotąd bastard hrabiego Gloucestera (Jan Frycz), który matkę Edmunda ograniczył do roli seksualnego naczynia. Występ Stippy dobrze się zaczyna.



Jan Englert i dynastyczne „500+”

Jan Englert wkracza na scenę w czarnym garniturze, przepasany opalizującą szarfą. O żonie Leara nic nie wiemy. Jego miłością była i jest władza, dlatego oddając ją - znajduje się w ewidentnej żałobie. Wciąż władczy i patriarchalny. Akty dziedziczenia wręcza zięciom, a nie córkom. Dla nich ma jedynie żądania urodzenia potomków. Jest zaskoczony, gdy najmłodsza Kordelia, grana przez Dominikę Kluźniak, nie zamierza wdzięczyć się do ojca, by za cenę dynastycznego „500+”, dostać to, co się jej w państwie należy. Ma własne zdanie, dba o swoją godność. To wystarczy, by patriarchalny przywódca uznał, że się przeciwko niemu zbuntowała.

Bez zbytniego naginania interpretacji, w czasach feminizmu, dostajemy scenę o buncie młodej kobiety wobec starego mężczyzny, który ma problem z faktyczną abdykacją, a bredzi też o osłabianiu kraju wobec ościennych państw, nie zdając sobie sprawy, że to głównie jego wina.