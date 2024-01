Inni „Emigranci” w Paryżu. Premiera Lupy

Ekipa techniczna teatru w Genewie, zatrudniona na etatach, co było ważne dla dyrekcji, zatrzymała premierę „Emigrantów” W.G. Sebalda, stawiając zarzuty mobbingu, jednak zespół aktorski stanął po stronie reżysera.

Reklama

Dlatego ostatecznie dojdzie do premiery spektaklu 13 stycznia w Odéon-Théâtre de l’Europe, jednej z najważniejszych scen kontynentu. Krystian Lupa zapowiedział też, że w odpowiedzi na zarzuty ekipy technicznej powstanie dokument, który przedstawi relacje aktorów.

Duchowa ojczyzna

W zapowiedzi dyrektora Odéonu Stéphane’a Braunschweiga czytamy: „Wielki Krystian Lupa powraca do Odéonu z francuską adaptacją »Emigrantów« W.G. Sebalda. Dla tych, którzy znają hipnotyzujący styl niemieckiego pisarza jasne jest, że ma on wszystko, co potrzebne, by zainspirować Lupę do stworzenia fascynującego wydarzenia teatralnego, jednego z tych, które tworzy, łącząc rusztowanie wielkiej literatury z wewnętrznymi pejzażami jego twórczych aktorów”.

Czterogodzinne przedstawienie Krystiana Lupy zaplanowano w dniach 11 stycznia – 4 lutego, z czego dwa razy przedpremierowo. Polski reżyser skoncentrował się na dwóch postaciach – Paula Bereytera, nauczyciela W.G. Sebalda wygnanego z Niemiec przez nazistowski reżim, oraz Ambrosa Adelwartha, stryjecznego dziadka pisarza, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1910 r. Wedle zapowiedzi opowieść jest sposobem przypomnienia o „niszczącej sile człowieka”, która zmusza do utraty „duchowej ojczyzny”.