Oczyszczony z zarzutów reżyser ponownie dyrektorem Łaźni Nowej

Bartosz i Małgorzata Szydłowscy

Teraz Szydłowski oświadczył:

„Po dobrych paru latach wracam na stanowisko naczelnego Łaźni Nowej. To wspólna decyzja Pani Dyrektor Ewy Wolniewicz, moja oraz Prezydenta Miasta Krakowa, przy wsparciu i kibicowaniu wielu wielu środowisk. Dziękuję Wam bardzo. Dla dobra instytucji, która zawsze miała charakter autorski i dla sprawiedliwości, może nie dziejowej, ale jednak znaczącej, szczególnie w dzisiejszych czasach. Teraz jeszcze intensywniejsza praca i szczodre dzielenie się z Wami DOBREM jakim jest to wspaniałe miejsce. A historia Łaźni zaczęła się od zejścia do piwnicy na Paulińskiej... z zapalniczką w ręku. Potem niemal przez 30 lat udawało się zapraszać do tego utopijnego marzenia kolejnych ludzi, którzy uwierzyli, którzy pomogli, którzy współtworzyli. A najważniejsza osobą od zawsze była i jest Małgorzata Szydłowska. Wkrótce zapowiedzi, obietnice i Nowe Nadzieje!



Małgorzata Szydłowska jest scenografką, współtwórczynią Łaźni Nowej i Centrum Utopii, ona również padła ofiarą oskarżeń.



Powrót dokonał się w niemal aksamitny sposób. Ewa Wolniewicz pozostaje w Łaźni Nowej i będzie pełnić funkcję wicedyrektora.