Festiwal „Teatralny świat" w Brnie. Nasza Europa po przejściach

To wierzchołek paradoksów doprowadzanych do absurdu. Mąż zdradza żonę z adoptowaną córką. Żydówka może stać się faszystką. Jednak Pinterowi nie chodzi o potwierdzanie wyolbrzymianych stereotypów, zresztą widownia reaguje na nie śmiechem. Rzecz w tym, by zaszczepić nas na to, czego w życiu prywatnym i społecznym byśmy nie chcieli – by docenić normalność, jakiej w zwariowanej teatralnej historii nie ma.

Papież i edukacja

Z podobnej zasady korzysta Jan Frič w querowym musicalu „Bachantki” z Teatru Narodowego w Pradze. Antyczny Proteusz, władca Teb, stał się prawicowym politykiem, tępiącym Bachusa, w tym przypadku postać LGBT+, oraz sprzyjające mu kobiety. Proteusza spotyka sroga kara, ale to tylko spektakl. Aktorzy schodzą ze sceny, podając sobie ręce. Życie i teatr dają szansę na katharsis.

Przejmujący obraz tworzy „Matka” Karela Capka Teatru Narodowego w Brnie w reżyserii Štěpána Pácla. Dom głównej bohaterki naszpikowany jest pamiątkami po mężu – żołnierzu, myśliwym, który zginął na wojnie. Wyjątkowość ekspresjonistycznej dramaturgii Capka polega na tym, że niemal każda scena owocuje śmiercią kolejnego z pięciu synów, którzy kierując się mitem ojca bohatera, dali się zabić bez sensu.

„Fifty” Petra Zelenki z Ivanem Trojanem z Dejvicke Divadlo to opowieść o nienormalnej dojrzałości Ivo Dvořák

Tytułowa matka zdziera duchowi ojca teatralne wąsy, poznajemy jego nieheroiczną historię i tchórzostwo facetów, których podnieca polityka i wojna, a strachem napawa życie w rodzinie.

Do Brna zaproszono też „Śmierć Jana Pawła II” Jakuba Skrzywanka z Polskiego w Poznaniu i „Edukację seksualną” Michała Buszewicza ze Współczesnego w Szczecinie. Nie tylko zagraniczna publiczność jest zaskoczona tym, co się u nas dzieje. Wielu Polaków też nie jest w stanie tego do końca zrozumieć.