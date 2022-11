O niejednoznacznej postaci Jakuba Lejbowicza Franka, który ogłosił nowe zasady żydowskiej wiary, pisze Przemysław Czapliński w tekście "Dwuznaczny mesjasz" zamieszczonym w programie spektaklu: „Urodził się jako podolski Żyd, zmarł jako niemiecki baron; zanim osiadł w Polsce (1755– 1773), żył i działał na terenach dzisiejszej Turcji, Rumunii i Grecji. Stworzył żydowską sektę wyznaniową, był politykiem, reformatorem religijnym i samozwańczym mesjaszem. Wyznawał wiele wiar, żadnej nie dochowując wiary: porzucił judaizm na rzecz sabataizmu, potem przyjął islam, z islamu przeszedł na katolicyzm. Stworzył własne wyznanie, ale tuż przed śmiercią prawdopodobnie wybrał prawosławie. Żył w ośmiu państwach, władał pięcioma językami, wyznawał trzech bogów, w końcu uznał się za wcielenie czwartego. Należał do wielu kultur Europy Środkowej, przez wszystkie został odrzucony”.

Reklama

„Narodowość, religia, kostium – to są tematy naszej opowieści. My, współcześni Polacy, jesteśmy spadkobiercami bardzo różnych tradycji, narodowości, praktyk. Naszymi przodkami są nie tylko Zagłoba i Marysieńka, ale też Jakub Frank i Maria Szymanowska – podkreśla Michał Zadara w rozmowie dla Narodowego, zapowiadającej spektakl – Nasza literatura, zarówno dawna jak i współczesna, daje nam materiał, byśmy mogli zawalczyć o przedstawianie na narodowej scenie takiego obrazu wszystkich obywateli, który jest adekwatny do współczesności. To jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Codziennie się z nią zmagamy”.

Reżyser Michał Zadara Foto: Marta Ankiersztejn/mat.pras.

Adaptację powieści przygotowali Barbara Wysocka wspólnie z Michałem Zadarą. Autorem scenografii jest Robert Rumas, kostiumy przygotowała Julia Kornacka, a muzykę Justyna Skoczek i Michał Zadara.

W ponad dwudziestoosobowej obsadzie na scenie zobaczymy: Bartłomieja Bobrowskiego, Annę Grycewicz, Oskara Hamerskiego, Kingę Ilgner, Mirosława Konarowskiego, Waldemara Kownackiego, Piotra Kramera, Joannę Kwiatkowską-Zduń, Annę Lobedan, Kacpra Matulę, Kamila Mrożka, Jerzego Radziwiłowicza, Henryka Simona, Paulinę Szostak, Pawła Tołwińskiego, Magdalenę Warzechę, Martę Wągrocką, Barbarę Wysocką oraz dzieci – Maję Amsterdamską, Felicję Nizińską i Antoniego Bluszcza. Muzykę na żywo wykonuje Justyna Skoczek.