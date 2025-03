05:58 Rosjanie informują o strąceniu dronów na podejściach do Moskwy

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła cztery drony lecące w stronę Moskwy.



05:29 Na Morzu Czarnym nie ma rosyjskich okrętów

Informacje takie podaje ukraińskie Dowództwo Marynarki Wojennej. Rosyjskich okrętów nie ma też na Morzu Azowskim.



05:27 Podmoskiewskie lotnisko Wnukowo wstrzymuje działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że aby zapewnić bezpieczeństwo lotów cywilnych, tymczasowo działanie zawiesiły lotniska Wnukowo i Grabcewo (w Kałudze).



04:43 Finlandia jest zainteresowana ukraińskimi doświadczeniami w produkcji dronów

Szefowa MSW Finlandii Marii Rantanen w czasie rozmów ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ihorem Kłymenką stwierdziła, że w ostatnich latach „Ukraina posunęła się naprzód w rozwoju bezzałogowych statków powietrznych”. - W porównaniu z waszymi systemami, jesteśmy dopiero na początku drogi. Dlatego, z pewnością, chcielibyśmy skorzystać z waszych doświadczeń - powiedziała fińska minister.



04:39 Kijów przeznaczy kolejne środki na potrzeby ukraińskiej armii

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że Kijów przeznaczy 500 mln hrywien (ok. 46,5 mln złotych).



04:36 Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z saudyjskim następcą tronu

Putin miał podziękować Muhammadowi bin Salmanowi za „stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia negocjacji między przedstawicielami Rosji i USA w Rijadzie 18 lutego” - wynika z oświadczenia opublikowanego przez Kreml. Saudyjski następca tronu miał podkreślić, że jest gotów działać na rzecz normalizacji relacji między Rosją a USA.



04:34 Aleksandr Łukaszenko wystąpi w piątek na forum Rady Federacji

Od 13 marca Łukaszenko przebywa z oficjalną wizytą w Moskwie. Po przybyciu do stolicy Rosji białoruski przywódca spotkał się z Władimirem Putinem. Teraz Łukaszenko potwierdził, że przewodnicząca izby wyższej rosyjskiego parlamentu Walentina Matwijenko zaprosiła go do Rady Federacji, gdzie ma wystąpić przed rosyjskimi senatorami.



04:31 Nieoficjalnie: Przedstawiciele USA rozmawiają z Rosjanami o współpracy z Gazpromem

Stany Zjednoczone badają możliwość współpracy z Gazpromem przy realizacji projektów globalnych, co może pomóc w ustanowieniu bliższych relacji z Rosją i osiągnięciu porozumienia pokojowego ws. Ukrainy – informuje Bloomberg, powołując się na źródła w Rosji i Europie. Rozmowy mają znajdować się we wstępnej fazie. Dotyczą współpracy przy projektach energetycznych w Europie i Azji – podał Bloomberg. W kwestii współpracy USA z Gazpromem miało już dojść do „wstępnych kontaktów przedstawicieli USA i Rosji”.



04:28 W nocy na ok. 30 minut wstrzymano działanie lotniska w Soczi

Lotnisko w Soczi od godziny 2:53 do 3:25 nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów ze względów bezpieczeństwa. W ostatnich miesiącach zazwyczaj oznacza to pojawienie się ukraińskich dronów w pobliżu lotniska.



04:25 Pożar składu paliw w Tuapse po ataku ukraińskich dronów

Do pożaru zbiornika z paliwem na terenie składu paliw w Tuapse w Kraju Krasnodarskim doszło ok. 3 rano czasu moskiewskiego. Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew poinformował, że pożar był wynikiem ataku ukraińskich dronów. Ogień miał objąć obszar o powierzchni ponad 1 tys. m2.

04:24 Intensywność starć na ukraińskim froncie w ciągu ostatniego miesiąca (MAPA)

Intensywność starć na ukraińskim froncie (dane za okres 7 lutego - 7 marca 2025) Foto: PAP

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie 13 marca

Tak wyglądała sytuacja na froncie 13 marca Foto: PAP

