Szymon Hołownia o wypowiedzi Andrzeja Dudy: Najpierw uzgodnić

- Druga płaszczyzna, która domaga się komentarza... niestety (to) polityka prowadzona przez prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo bym chciał, aby pan prezydent, zanim coś ogłosi, najpierw to ustalił, bo to jest po prostu lepsze dla Polski. Liczyliśmy na to, że to spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem coś zmieni. (Andrzej Duda) Pojechał na 10 minut i był w poczekalni – dodał Hołownia nawiązując do spotkania Dudy z Trumpem na marginesie konferencji CPAC.



Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Jak na słowa J.D. Vance'a o wypowiedzi Andrzeja Dudy reagować nie należy Byłoby dobrze, gdybyśmy kwestie związane z polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa wreszcie wyłączyli poza nawias rytualnego okładania się partyjnymi pałkami. Czasy są trudne, a Polska warta jest tego, by dla niej wreszcie choć trochę dorosnąć.

- Ogłosił w „Financial Times”, że Amerykanie powinni nam udzielić parasola atomowego, powinni nas włączyć aktywnie w program Nuclear Sharing. Najpierw taką rzecz trzeba uzgodnić, zanim się ogłosi w mediach. A jeżeli się uzgodniło, ale druga strona to zdementuje, to znaczy, że sprawczość polityczna wynosi zero. Warto zastanowić się nad tym, czy z takimi propozycjami wychodzić, jeśli się nie ma tego uzgodnionego, bo może się narazić na szwank reputację Rzeczpospolitej – kontynuował marszałek Sejmu.

W polskim interesie jest to, żeby broń atomowa w Polsce stacjonowała, polscy żołnierze byli włączeni w proces zarządzania tą bronią Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Dzisiaj mamy prawo zwracać się do Amerykanów o to, aby takiej ochrony nam udzielili, ale musimy też pracować nad opcją francuską. Jeśli Francuzi sami z takim pomysłem wychodzą, kładą go na stole... Ja rozumiem, że to jest też inny charakter potencjału nuklearnego. Ale jeśli pojawia się taka opcja na stole, powinniśmy ją brać pod uwagę. Bo dzisiaj odstraszanie przy pomocy taktycznej broni nuklearnej niestety może się okazać również konieczne. Broń nuklearną ma się dzisiaj nie po to, żeby jej użyć tylko po to, by nikomu nie przyszło do głowy jej użycie – stwierdził też Hołownia. Francja w ostatnim czasie przedstawiła propozycję objęcia europejskich sojuszników z NATO francuskim parasolem atomowym.

- W polskim interesie jest to, żeby taka broń w Polsce stacjonowała, polscy żołnierze byli włączeni w proces zarządzania tą bronią. To jest bardzo kosztowne dla budżetu państwa, ale jesteśmy w sytuacji wyższej konieczności. Broń nuklearna, odstraszanie nuklearne jest Polsce potrzebne. A do prezydenta Dudy krótki komentarz: zanim się wyjdzie do mediów warto ustalić, bo później można dostać czarną polewkę na oczach całego świata i wystawić na szwank reputację Rzeczpospolitej – podsumował Hołownia.