Sekretarz generalny NATO mówi o normalizacji stosunków z Rosją

- Absolutnie jeszcze w tym miejscu nie jesteśmy – zastrzegł Rutte. - Dlatego mamy sankcje. Nie bądźmy naiwni co do Rosjan. Ale Rosja w dłuższej perspektywie do tego punktu dotrze i już nie odejdzie.



Podkreślił też, że NATO musi nadal wywierać presję na Federację Rosyjską, potwierdzając głębokie zaangażowanie w trwające negocjacje w sprawie zawieszenia broni.



Mark Rutte nie komentuje wykonalności zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą

Szef NATO odmówił komentarza na temat wykonalności 30-dniowego planu zawieszenia broni, ale nazwał go „bardzo mądrym planem” i powiedział, że jest „zadowolony” z rozwoju sytuacji.

- Administracja Trumpa, sam prezydent, przełamał impas w tej wojnie, ponieważ zaczął angażować się w działania z Rosjanami. Myślę, że to korzystne dla Ukraińców – ocenił.

Rutte dodał, że administracja Trumpa prowadzi teraz dialog z Rosjanami, aby sprawdzić, jakie mają stanowisko w tej sprawie, Sytuacja rozwija się jednak z dnia na dzień i z godziny na godzinę, więc trudno przewidzieć, kiedy sytuacja będzie jasna.