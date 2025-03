Gazprom miałby być zainteresowany pomocą USA we wznowieniu dostaw gazu gazociągami Nord Stream i Nord Stream 2, biegnącymi po dnie Bałtyku. Gazociągi zostały uszkodzone w 2022 roku, w wyniku aktu sabotażu. Nadal nie jest jasne kto się go dopuścił. Pod koniec 2024 roku pojawiła się informacja, że amerykański biznesmen jest zainteresowany pozyskaniem szwajcarskiej firmy Nord Stream 2 AG (spółka zależna Gazpromu), która kontroluje Nord Stream 2. Jak zauważa Bloomberg taka transakcja sprawiłaby, że strona amerykańska zyskałaby udziały w projekcie związanym z dostawami gazu do Europy.



Putin wielokrotnie deklarował, że Rosja jest gotowa wznowić dostawy gazu do Europy, ale „ostateczna decyzja należy do Niemiec”. Tymczasem UE, po wybuchu wojny na Ukrainie, podjęła szereg kroków mających uniezależnić ją w długiej perspektywie od odstaw gazu z Rosji.



Gazprom mógłby zaoferować Stanom Zjednoczonym udział w projektach w regionie Arktyki oraz np. w skraplaniu gazu ziemnego na Sachalinie, pod warunkiem zniesienia sankcji, które ograniczają inwestycje zagraniczne – twierdzi jeden z rozmówców Bloomberga.