Trump prosi Putina o darowanie życia ukraińskim żołnierzom

Donald Trump, który dąży do doprowadzenia do pokojowych negocjacji, chwalił rozmowy delegacji USA z Rosjanami, oceniając, że bliżej jest do końca "tej strasznej, krwawej wojny".



Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że tysiące ukraińskich żołnierzy są okrążone przez wojska rosyjskie i znajdują się w „bardzo złej pozycji”. „Zwróciłem się do prezydenta Putina z gorącą prośbą o oszczędzenie im życia. To byłaby straszna masakra, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej. Niech Bóg ich wszystkich błogosławi!” - napisał Trump.

Putin zapowiada "darowanie życia" Ukraińcom, którzy złożą broń w obwodzie kurskim

- Reżim w Kijowie musi nakazać swoim siłom poddanie się, aby zrealizować wezwanie prezydenta USA Donalda Trumpa do „oszczędzenia” ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim, powiedział prezydent Władimir Putin, otwierając spotkanie operacyjne ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Putin powiedział, że ukraińska armia popełniła zbrodnie przeciwko ludności cywilnej w obwodzie kurskim, które „są klasyfikowane przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej jako terroryzm”.

Zapowiedział też, że tym ukraińskim żołnierzom, którzy się poddadzą, zostanie „darowane życie” i będą oni traktowani "zgodnie z prawem międzynarodowym i prawami Federacji Rosyjskiej”.