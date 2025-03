W rozmowie z „Financial Times” prezydent Duda stwierdził, że chciałby, aby do Polski – w ramach NATO-wskiego programu Nuclear Sharing – trafiła amerykańska broń atomowa. Nuclear Sharing to program w ramach którego do państw Sojuszu, które nie posiadają broni atomowej, trafiają głowice atomowe i środki do ich przenoszenia z USA. Obecnie programem tym objęte są Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy i Turcja.

Państwa uczestniczące w programie Nuclear Sharing Foto: PAP

O wypowiedź Dudy pytany był wiceprezydent USA J.D. Vance. - Nie rozmawiałem o tej konkretnej kwestii z prezydentem, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenianie broni atomowej dalej na wschód Europy. Musimy być ostrożni, bo dosłownie gramy przyszłością życia ludzkiej cywilizacji. To jeden z najważniejszych powodów, dla których Donald Trump postrzega siebie, a właściwie jest, prezydentem pokoju – odparł.

Mariusz Błaszczak: Broni atomowej w Polsce nie ma, ale mieliśmy dobre relacje

Błaszczak pytany o propozycję Dudy odparł, że „pomysł ten był przedstawiany wielokrotnie”. - To dobry pomysł, bo wzmacnia system odstraszania, realnie odstrasza Putina - powiedział w RMF FM.