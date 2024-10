08:25 W nocy na okupowanym Krymie rozległy się eksplozje

Nawet 20 eksplozji dało się słyszeć w rejonie miasta Dżankoj. Eksplozje były też słyszane w rejonie Symferopola i wsi Gwardijskie. W Symferopolu eksplozje rozległy się w pobliżu lotniska.



08:22 Na Morzu Czarnym nie ma obecnie żadnego rosyjskiego okrętu

Informacje takie przekazuje Dowództwo Marynarki Wojennej Ukrainy.



07:53 144 potyczki na ukraińskim froncie w ciągu doby

W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie przeprowadzili jeden atak rakietowy, 91 ataków powietrznych oraz 4 410 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskiej armii i terenów zabudowanych – informuje ukraiński Sztab Generalny.



07:26 Wielu rannych w nocnym ostrzale Charkowa

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podaje, że w nocnym ostrzale Charkowa i miasta Czuhujew w obwodzie charkowskim rannych zostało 21 osób, w tym pięcioro dzieci. W ostrzale uszkodzonych miało zostać wiele budynków mieszkalnych – wcześniej pojawiła się informacja o trafieniu m.in. w ośmiopiętrowy budynek w jednej z dzielnic Charkowa.



07:04 Wieczorem i w nocy Rosjanie atakowali rejon nikopolski

Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego poinformował o atakach na rejon nikopolski przy użyciu artylerii i dronów.



06:56 Siergiej Szojgu z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w ZEA będzie rozmawiał o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z prezydentem tego kraju, Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem.



06:44 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie 690 720 żołnierzy, 9 120 czołgów, 18 395 pojazdów opancerzonych, 19 872 zestawów artyleryjskich, 1 240 wyrzutni rakiet, 984 zestawy przeciwlotnicze, 369 samolotów, 329 śmigłowców, 17 867 bezzałogowych statków powietrznych, 2 625 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 27 660 pojazdów (w tym cystern) i 3 556 jednostek sprzętu specjalnego.



06:33 Do legionu ukraińskiego, który miał zostać przeszkolony w Polsce, zgłosiło się na razie ok. 300 osób

– Nie było masowego zgłaszania, nie było zainteresowania, na jakie liczyliśmy. Rozumiem, że ta akcja dopiero się rozkręca i docelowo przyniesie lepsze efekty. Kalkulacje były takie, że legion może liczyć 5–6 tys. – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO. Na razie nie ma pewności, kiedy jednostka ta osiągnie taki stan.

06:19 Minister obrony Norwegii: Ukraińcy walczą dziś o przetrwanie. Ich poświęcenie jest ogromne, a ofiary się jeszcze nie skończyły

Nie widzę perspektyw na szybkie jej zakończenie. Każda ze stron liczy na korzystny dla niej przełom. Oczywiście chcielibyśmy, aby Ukraińcom udało się odepchnąć Rosjan, odzyskać utracone ziemie. Rosjanie mają jednak więcej wojsk, więcej uzbrojenia. Z drugiej strony Ukraińcy są lepiej przeszkoleni i mają lepszej jakości broń. A tu nie chodzi tylko o ilość, ale również o jakość. Ukraińcy wykazali się także niezwykłą pomysłowością. Musimy ich jednak w jeszcze większym stopniu wspierać - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister obrony Norwegii Bjørn Arild Gram.

05:57 Liczba rannych w ostrzale Charkowa wzrosła do siedmiu

W nocy Rosjanie ostrzelali ośmiopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie. Początkowo informowano o czterech rannych osobach, obecnie liczba ta wzrosła do siedmiu. Wśród rannych jest 16-letnia dziewczyna. W wyniku ostrzału doszło do uszkodzenia mieszkań na najwyższych piętrach budynku.



05:55 W nocy nad Rosją strącono 21 dronów-kamikadze

Drony były strącane nad obwodem biełgorodzkim (13), briańskim (6), woroneskim (jeden) i kurskim (jeden) - informuje Ministerstwo Obrony Rosji.



05:19 W nocy ukraińskie drony zaatakowały dwa przedsiębiorstwa w obwodzie woroneskim

W wyniku ataku uszkodzonych zostało kilka budynków znajdujących się na terenie tych przedsiębiorstw. Dwie osoby zostały ranne – podaje gubernator obwodu Aleksandr Gusiew. Wcześniej informowano o jednym zaatakowanym przedsiębiorstwie i jednej rannej osobie. Jedna z rannych osób została hospitalizowana.



04:44 100. Samodzielna Brygada Zmechanizowana publikuje nagranie z udanego ataku drona na dwie rosyjskie armaty samobieżne

Dwie armaty 2S7 Pion miały zostać zniszczone na zapleczu frontu (ok. 25 km od linii frontu) w obwodzie donieckim.



04:42 Cztery osoby ranne w ostrzale Charkowa

W czasie ostrzału trafiony miał zostać ośmiopiętrowy budynek mieszkalny. O skutkach ostrzału informuje mer Charkowa Ihor Terechow. W trafionym przez Rosjan budynku wybuchł pożar.



04:40 Rosjanie ostrzelali Czuhujew

W wyniku ostrzału uszkodzony został budynek gospodarczy – poinformował gubernator obwodu charkowskiego, Ołeh Synehubow.



04:38 Dwie osoby ranne w ataku drona w obwodzie zaporoskim

O dwóch rannych w ataku drona mężczyznach poinformował gubernator obwodu Iwan Fedorow.



04:36 Nocny atak dronów na Ukrainę

W związku z atakiem alarm powietrzny ogłoszono niemal w całym kraju.



04:32 Żołnierz USA skazany w Rosji na trzy lata więzienia chce wrócić do ojczyzny w ramach programu wymiany więźniów

Gordon Black, żołnierz amerykańskiej armii, który został skazany przez sąd we Władywostoku za napaść na swoją rosyjską partnerkę i zabranie jej 10 tysięcy rubli (ok. 400 zł) na trzy lata więzienia, w rozmowie z lokalną rosyjską telewizją stwierdził, że rozmawiał z amerykańskimi dyplomatami, ale ci nie przedstawili mu żadnych informacji na temat możliwości jego powrotu do USA. - Dowiedziałem się o programie wymiany więźniów, ale nie od amerykańskich władz a od personelu aresztu śledczego. Sądzę, że wymiana więźniów jest dobra dla relacji politycznych. Oczywiście chcę wrócić do domu. Ale decyzja należy do mojego rządu – stwierdził.



04:29 Jedna osoba ranna w ataku ukraińskiego drona na zakład przemysłowy w obwodzie woroneskim

Rannemu, który doznał niewielkich obrażeń, pomocy udzielili lekarze – poinformował gubernator obwodu woroneskiego, Aleksandr Gusiew. Wcześniej Gusiew podał, że w wyniku ataku drona na terenie zakładu przemysłowego, który został zaatakowany, wybuchł pożar. Pożar miał objąć „budynek zakładu i jeden ze zbiorników” znajdujących się na jego terenie.



04:23 Delegacja z Korei Południowej przedstawi ustalenia dotyczące przerzutu żołnierzy z Korei Północnej Radzie Północnoatlantyckiej

Na czele delegacji, która przekaże na forum Rady ustalenia Korei Południowej w kwestii przerzucenia żołnierzy z Korei Północnej do Rosji, stoi zastępca dyrektora południowokoreańskiej służby wywiadu.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 978 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 978 dniu wojny PAP