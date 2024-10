04:49 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 978 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Odsiadujący w Rosji wyrok trzech lat pozbawienia wolności żołnierz USA, Gordon Black, liczy na powrót do Stanów Zjednoczonych w ramach programu wymiany więźniów.

00:08 Kończymy relację

Kolejne doniesienia z Ukrainy będziemy podawali od rana.

00:06 Trzynastolatek ranny w Chersoniu

Administracja wojskowa obwodu chersońskiego podała, że w wyniku rosyjskiego ostrzału w budynku mieszkalnym w Chersoniu ranny został trzynastolatek. Medycy udzielili poszkodowanemu pomocy na miejscu, rodzice 13-latka nie zgodzili się na jego hospitalizację.

23:55 Ponad 700 rosyjskich dronów nad Ukrainą

Ukraińskie dowództwo podało w wieczornym komunikacie, że w niedzielę wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak rakietowy oraz 66 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie 140 kierowanych bomb lotniczych. Rosjanie wysłali też do ataku 762 drony, a pozycje ukraińskich żołnierzy i tereny zamieszkałe były ostrzeliwane z różnych rodzajów broni ponad 3500 razy – donoszą Ukraińcy.

23:39 Ponad 140 starć na froncie

W niedzielę do godz. 22:00 na froncie odnotowano 142 starcia zbrojne - podał Sztab Generalny Ukrainy. Według tego źródła, najwięcej walk odnotowano w obwodach donieckim i charkowskim, na kierunkach kurachowskim (36), pokrowskim (27), kupiańskim (20) i łymańskim (15).

23:20 Pożar na terenie obiektu przemysłowego w Rosji

W obwodzie woroneskim w Rosji doszło do pożaru w jednym z obiektów przedsiębiorstwa przemysłowego - podał gubernator Aleksander Gusiew informując, że do pożaru doszło w wyniku uderzenia zestrzelonego drona.

22:59 Rosja wysłała drony Shaded nad Ukrainę

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że w niedzielę wieczorem Rosja przeprowadziła na cele na Ukrainie atak za pomocą dronów kamikadze typu Shahed. Po godz. 20:00 czasu lokalnego informowano o grupie bezzałogowców lecących w stronę Charkowa. Później przekazano, że znad obwodu kurskiego nad obwód sumski nadlatuje kolejna grupa, a część maszyn Rosjanie wysłali w kierunku obwodów czernihowskiego i połtawskiego. Po ponad godzinie pojawił się kolejny komunikat, tym razem ostrzegający Ukraińców przed dronami lecącymi w stronę obwodu kijowskiego. Następnie Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że nadleciała nowa grupa bezzałogowców.

22:33 Wojna na Ukrainie. J.D. Vance wskazuje na rolę dyplomacji

Startujący wraz z Donaldem Trumpem kandydat republikanów na wiceprezydenta, senator J.D. Vance, został w rozmowie z NBC News zapytany, czy określiłby prezydenta Rosji Władimira Putina mianem wroga. - Myślę, że jest on przeciwnikiem, to jasne, jest rywalem - odparł polityk. Dodał, że Stany Zjednoczone powinny podejmować rozważne kroki na polu dyplomacji. - To, że kogoś nie lubimy, nie oznacza, że ​​nie możemy z tym kimś od czasu do czasu rozmawiać - ocenił. Zdaniem Vance'a, jeśli USA miałyby zakończyć wojnę na Ukrainie, to "zasadniczo, na pewnym poziomie" będą musiały zaangażować się w "jakiś rodzaj negocjacji" z Ukrainą, Rosją i swymi europejskimi sojusznikami z NATO. - To nie znaczy, że musi nam się to podobać, to nie znaczy, że pochwalamy rosyjską inwazję na Ukrainę - zastrzegł senator. Wyraził pogląd, że największe zagrożenie dla USA stanowią Chiny oraz opinię, że należy uważać na język, stosowany przez dyplomację Stanów Zjednoczonych.

22:10 Dwieście eksplozji w obwodzie sumskim

Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa podała, że w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie 101 razy ostrzeliwały tereny przygraniczne regionu. Odnotowano 201 eksplozji, jedna osoba została ranna - czytamy w wieczornym komunikacie.

21:45 Chersoń znów pod ostrzałem, zginęła kobieta

Rosyjska artyleria ostrzelała Chersoń, w wyniku czego zginęła 74-letnia kobieta, a 54-latka została ranna - podał wieczorem w mediach społecznościowych szef administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

21:22 Alarm powietrzny na Ukrainie

Na terenie blisko połowy ukraińskich obwodów ogłoszono alarm powietrzny. Ostrzeżenie wydano m.in. dla mieszkańców obwodów kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego, zaporoskiego i charkowskiego w związku z działalnością rosyjskiego lotnictwa oraz dronów bojowych typu Shahed.

21:04 Wzrosła liczba poszkodowanych w Charkowie

Mer Ihor Terechow podał w mediach społecznościowych, że w wyniku wieczornego ataku na miasto dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Szef obwodowej administracji Ołeh Syniehubow poinformował, że w wyniku uderzenia kierowanej bomby lotniczej ranni zostali 76-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna.

20:40 Sytuacja na froncie. Zełenski otrzymał meldunek

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że otrzymał od naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego meldunek dotyczący sytuacji na froncie oraz w obwodzie kurskim, a także informację od ministra obrony Rustema Umerowa o kontraktach na broń produkowaną na Ukrainie. Wojska ukraińskie rozpoczęły działania rajdowe w obwodzie kurskim 6 sierpnia. W niedzielę Sztab Generalny Ukrainy informował, że Rosjanie zrzucili na cele w obwodzie kurskim 18 bomb.

20:16 Eksplozje w Charkowie

W Charkowie słychać było wybuchy. Miasto było atakowane przez kierowane bomby lotnicze - poinformował mer Ihor Terechow. Dodał, że wcześniej odnotowano cztery uderzenia na terenie trzech dzielnic. Polityk podał w serwisie Telegram, że uszkodzone zostały prywatne domy, a jedna osoba została ranna.

19:52 Kombajn celem ataku

Na terenie gminy Hulajpole (obwód zaporoski) rosyjski dron uderzył w drogę obok jadącego kombajnu, dwaj cywile zostali ranni - przekazał szef obwodowej administracji Iwan Fedorow.

19:30 Dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego pod ostrzałem

W niedzielę od rana w rejonie nikopolskim trwał rosyjski ostrzał - podał szef władz obwodu dniepropetrowskiego Serhij Łysak. Dodał, że najbardziej ucierpiał Nikopol, gdzie uszkodzone zostały dwa budynki pięciokondygnacyjne oraz osiem domów. Rosjanie prowadzili też ostrzał m.in. w rejonie hromady (gminy) Marganiec, napisał Łysak zaznaczając, że nie było ofiar w ludziach.

19:07 Kiedy Ukraina mogłaby rozpocząć rozmowy z Rosją? Jermak odpowiada

Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta, Andrij Jermak, odniósł się w rozmowie z "Corriere della Sera" do sprawy ewentualnego rozpoczęcia rozmów na linii Kijów-Moskwa. - Nie możemy formułować propozycji pokojowej pod naciskiem tych, którzy chcieli tej wojny - zastrzegł.

18:44 Kobieta ranna w obwodzie zaporoskim

Wojska rosyjskie ostrzelały wieś Biłeńke w obwodzie zaporoskim, w wyniku czego ranna została kobieta, a jeden budynek został uszkodzony - podał w mediach społecznościowych szef lokalnej administracji Iwan Fedorow.

18:20 Prawie 20 dronów zestrzelonych w jednym regionie Rosji

Z niedzielnych doniesień Ministerstwa Obrony Rosji i gubernatora Aleksandra Bogomaza wynika, że w godzinach popołudniowych nad obwodem briańskim siły rosyjskie zestrzeliły 18 dronów Sił Zbrojnych Ukrainy.

17:56 Prokudin: W Chersoniu zginęło trzech cywilów

W niedzielę w wyniku rosyjskich ataków na Chersoń zginęło trzech cywilów – przekazał szef chersońskiej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Dodał, że chodzi o mężczyzn - ofiary miały 61 i 71 lat, tożsamość trzeciego zabitego jest ustalana.

17:33 Bogomaz: Powstrzymano uzbrojoną grupę przed przekroczeniem granicy Rosji

Gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomaz podał w mediach społecznościowych, że w niedzielę w pobliżu niezamieszkałej miejscowości Manew (rejon klimowski) jednostki rosyjskiej straży granicznej, wojska oraz Rosgwardii "udaremniły próbę przekroczenia granicy państwowej przez uzbrojoną grupę osób". "Wróg został trafiony" - napisał urzędnik. Oświadczył, że sytuacja w rejonie klimowskim jest stabilna oraz pod kontrolą sił lokalnego sztabu operacyjnego. W kolejnych wpisach Bogomaz informował, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła pięć wrogich dronów. "Nie było ofiar ani zniszczeń" - dodał.

17:09 Wozy ewakuacji medycznej dla Ukrainy

Kanadyjskie siły zbrojne poinformowały, że zakończyło się prowadzone w Niemczech szkolenie ukraińskiego personelu w zakresie obsługi i konserwacji kołowych opancerzonych wozów ewakuacji medycznej ACSV, a maszyny zostały wysłane na Ukrainę. "Te pojazdy pomogą Ukrainie w obronie przed nielegalną inwazją" - oświadczyło kanadyjskie wojsko. Liczby przekazywanych pojazdów nie ujawniono.

16:45 Rosjanie atakują cele na północy Ukrainy i w obwodzie kurskim

Według ukraińskiego dowództwa, w niedzielę wojska rosyjskie ostrzelały z terenów Rosji szereg osad w obwodach czernihowskim i sumskim na północy Ukrainy. Sztab Generalny Ukrainy podał, że Rosjanie przeprowadzili też 15 uderzeń z powietrza na cele w obwodzie kurskim, zrzucając tam 18 bomb lotniczych. Działania rajdowe ukraińskich wojsk na terenie obwodu kurskiego rozpoczęły się na początku sierpnia.

16:20 Ukraińskie dowództwo: sytuacja na froncie jest napięta

Sztab Generalny Ukrainy podsumował wydarzenia na froncie z okresu od północy do godz. 16:00 czasu lokalnego. Ukraińskie dowództwo oceniło, że sytuacja pozostaje napięta. W komunikacie czytamy, że doszło do 84 starć bojowych, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach kurachowskim (19), pokrowskim (15), kupiańskim (13) i łymańskim (9).

15:54 Szwecja przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy energetycznej

Szwedzki rząd podjął decyzję o zapewnieniu Ukrainie nowego pakietu pomocy humanitarnej w wysokości 110 mln koron (ok. 42 mln złotych), który zostanie przeznaczony na zaspokojenie zwiększonych potrzeb energetycznych przed okresem zimowym. - Rosja obrała za cel infrastrukturę cywilną i pozbawiła Ukrainę znacznej części dostaw ciepła i energii elektrycznej. Oczywiście im zimniejsze dni, tym poważniejsze konsekwencje. Duża część społeczeństwa ma trudności z ogrzewaniem domów i gotowaniem. To dlatego rząd zdecydował się przeznaczyć 110 milionów koron na szereg organizacji humanitarnych na Ukrainie – oświadczył minister rozwoju zagranicznego i handlu zagranicznego Szwecji Benjamin Dousa.

15:26 Doniesienia o braku dostaw wody w Gorłówce

Leżące na terenie okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego miasto Gorłówka zostało pozbawione dostaw wody w wyniku ukraińskiego ostrzału – podały rosyjskie władze okupacyjne. Według tego źródła, przywrócenie działania wodociągów będzie możliwe po tym, jak przywrócone zostaną dostawy energii elektrycznej.

14:56 Kiedy Trump z Muskiem zakończą wojnę w Ukrainie?

Trump obiecuje szybkie zakończenie wojny w przypadku swojego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Ale możliwe byłoby tylko wtedy, gdyby zakulisowo sprzedał Ukrainę Putinowi przed oficjalnym przejęciem władzy.

14:29 Rosjanie strzelali do cywilów w Sełydowem

Rosjanie strzelali do cywilów w miejscowości Sełydowe. W wyniku ostrzału prawdopodobnie zginęły dwie kobiety, jedna osoba została ranna – podaje Kanał24. Ukraińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

13:56 Fiasko programu budowy wielkiej floty arktycznej

Ogłaszane z pompą plany całorocznego Północnego Szlaku Morskiego spełzły na niczym. Z 70 statków klasy lodowej powstanie najwyżej 16 sztuk.

13:21 Kolejne kraje dołączyły do BRICS

Algieria, Nigeria i Uganda stały się nowymi partnerami BRICS podczas szczytu w Kazaniu. Dołączenie tych państw odbyło się na zasadach partnerstwa, a co najmniej dziewięć innych krajów złożyło wnioski o przyjęcie.

BRICS był początkowo złożony z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Obecnie dąży do zmiany globalnej struktury gospodarczej. Rosja próbuje odgrywać kluczową rolę w bloku, przeciwstawiając się Stanom Zjednoczonym i innym krajom Zachodu, przyciągając coraz więcej państw rozwijających się, zwłaszcza z Afryki.

12:52 Trzy osoby ranne w ataku w obwodzie donieckim

Władze okupacyjne wschodniej Ukrainy ogłosiły w niedzielę, że w wyniku ukraińskiego ataku dronem na autobus w Gorłówce w obwodzie donieckim ranne zostały trzy osoby. Burmistrz miasta Iwan Prichodko zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia uszkodzonego autobusu.

12:26 Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło odparcie ośmiu kontrataków Sił Zbrojnych Ukrainy

Rosyjska armia odparła osiem nowych kontrataków sił ukraińskich w okolicach Kurska – podało w niedzielę rosyjskie Ministerstwo Obrony. „Ukraińskie siły zbrojne straciły do 60 osób zabitych i rannych, wyprodukowany w USA transporter opancerzony Stryker został zniszczony. Jeden z żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych poddał się” – podało w oświadczeniu Ministerstwo Obrony Rosji.

11:59 Ostrzał rafinerii ropy naftowej w rejonie tambowskim

W nocy wybuchł pożar w pobliżu rafinerii ropy naftowej Transneft-Drużba we wsi Nowonikolskoje. To skutek ukraińskiego ostrzału rejonu tambowskiego.



11:22 Rosja może finansować wojnę na Ukrainie jeszcze przez kilka lat

"Rosja może sobie pozwolić na finansowanie wojny na Ukrainie jeszcze przez kilka lat z powodu ogromnych dochodów z ropy naftowej i niepowodzeń zachodnich sankcji, w szczególności ograniczenia cen ropy wprowadzonego przez kraje G7, które nie zdołały zmniejszyć rosyjskich płynących ze sprzedaży tego surowca" - napisał "The Washington Post".

10:57 Dwie osoby poniosły śmierć w obwodzie chersońskim

Dwie osoby poniosły śmierć, a osiem zostało rannych w obwodzie chersońskim. Rosyjskie pociski trafiły w 23 budynki mieszkalne, uszkodzony został także gazociąg – poinformował w mediach społecznościowych podał szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.

10:24 Rosjanie zajęli Izmaiłowkę

Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło w niedzielę zajęcie wsi Izmaiłowka w obwodzie donieckim (wschodnia Ukraina), na którą od kilku miesięcy nacierały wojska rosyjskie.



09:55 Huty stali rosyjskich oligarchów zmniejszają produkcję

Zakładom produkcyjnym nie pomaga nawet rozgrzana do czerwoności machina wojenna Władimira Putina.

09:20 Rosja zaatakowała 80 dronami

Tej nocy rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Ukrainę 80 dronami, z których obrońcy zestrzelili 41. Większość z nich – w Odessie i w rejonie Kijowa – podano w mediach społecznościowych Sił Powietrznych Ukrainy.



08:51 Miasto Sełydowe w każdej chwili może upaść

Sełydowe, miasto położone w obwodzie donieckim, jest na skraju upadku. Rosjanie dotarli na obrzeża wsi Wysznewo. Po jej zdobyciu miasto znajdzie się w częściowym okrążeniu. Ukraińskie oddziały planują już odwrót, informuje "Forbes".



08:12 Rosja twierdzi, że zestrzeliła 51 ukraińskich dronów

W niedzielę rano rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że w nocy zestrzeliło nad swoim terytorium 51 ukraińskich dronów. Osiemnaście miało zostać przechwyconych w rejonie Tambowa, miasta położonego około 400 kilometrów od granicy z Ukrainą, a szesnaście w rejonie przygranicznego miasta Biełgorod, a pozostałe w innych regionach – podało ministerstwo w mediach społecznościowych.

07:45 Wzrósł bilans ofiar ataku na Dniepr

W piątek wieczorem rosyjski pocisk zabił pięć osób, w tym dziecko, w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie, poinformował gubernator obwodu dniepropetrowskiego Serhij Łysak. Rannych zostało dwadzieścia osób, w tym dwie dziewczynki w wieku 8 i 16 lat oraz dwóch 17-latków.



07:14 ISW zaprezentował nową sytuację na frontach wojny

Siły rosyjskie posunęły się w rejonie głuszkowskim w obwodzie kurskim oraz w pobliżu Pokrowska i Wuhłedaru – poinformował Instytut Studiów nad Wojną, publikując najnowsze mapy.

06:49 Intensywny rosyjski atak na Ukraińców na kierunku pokrowskim

"Agresor przeprowadził tu 40 akcji szturmowych i ofensywnych. W sumie ukraińscy obrońcy odparli już 36 ataków w tym kierunku, na koniec dnia 26 października trwały jeszcze cztery starcia" - napisał w nocy w komunikacie Sztab Generalny Ukrainy.