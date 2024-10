Marek Kutarba: Czy Donald Trump do spółki z Elonem Muskiem sprzedali Ukrainę Putinowi?

Donald Trump w swoich wypowiedziach dotyczących administracji USA regularnie podkreśla potrzebę głębokich zmian, argumentując, że obecny system biurokratyczny jest zbyt rozbudowany, nieefektywny i zdominowany przez tzw. deep state (głębokie państwo), które według niego składa się z pracowników administracji o ustalonych, stałych poglądach, blokujących jego polityczne inicjatywy.

Aby się tej urzędniczej kasty pozbyć, Trump postanowił zatrudnić do przeprowadzenia reform Muska, który zasłynął nie tylko swoimi nietuzinkowymi projektami i więcej niż kontrowersyjnymi wypowiedziami. Warto jednak pamiętać, że Elon Musk był wielokrotnie krytykowany za styl zarządzania i sposób, w jaki zwalniał pracowników, co miało miejsce w kilku różnych firmach, choćby w Tesli, SpaceX i Twitterze (obecnie X). Powiedzieć, że wykazał się w tych sytuacjach brakiem empatii, to jak nic nie powiedzieć. Te umiejętności Trump chciałby najwyraźniej wykorzystać w walce z „deep state”. I choć wiele osób podkreśla, że angażowanie się Muska w politykę ma głównie podłoże biznesowe i wynika z obaw o interesy Tesli zagrożonej ekspansywną polityką Chin na rynku samochodów elektrycznych, to wydaje mi się, że jest to jednak daleko idące uproszczenie i próba racjonalizowania pewnych nieracjonalnych zachowań. W moich oczach cała trójka: Trump, Musk i Putin, wykazuje się pewnymi wspólnymi cechami i swoistym pokrewieństwem duchowym w sposobie patrzenia na świat i ludzi. Cała trójka cierpi też na wieczny deficyt władzy, której ile by nie mieli, nadal jest dla nich niewystarczająca.

Nie zapominajmy też, że wiele wskazuje na to, iż sam Musk, mimo że zaprzeczał temu, to pozostaje w dość bliskiej zażyłości z Putinem. Wystarczy przypomnieć jego kontrowersyjny i powszechnie krytykowany plan pokojowy, który sprowadzał się m.in. do uznania Krymu za część Rosji oraz zachowania neutralnego statusu Ukrainy, która nie mogłaby być w związku z tym przyjęta do NATO. W praktyce Musk proponował oddać Putinowi kontrolę nad Ukrainą, czyli wszystko, co ten ostatni chciał uzyskać. Tyle że w białych, dyplomatycznych rękawiczkach. Ciekawe, czy teraz będzie starał się konsekwentnie ten pomysł realizować, tak jak z uporem konsekwentnie realizuje swoje biznesowe plany.