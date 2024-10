Na razie pracuje tam jedna linii, która zdążyła zostać zbudowana do wojny Putina. Druga linia została dostarczona na miejsce w sierpniu 2024 r., nie wiadomo jednak, czy będzie ona produkować gaz, a jeśli tak, to czy będzie można go eksportować. Novatek od początku roku nie może zgodnie z planem rozpocząć eksportu z Arctic LNG 2.

Według firmy doradczej Yakov and Partners (przed wojną rosyjski oddział McKinsey) Rosja posiada obecnie około 100 statków klasy lodowej zdolnych do transportu ładunków arktycznych. Ale tylko 27 z nich, w tym 15 gazowców i siedem tankowców oraz pięć kontenerowców, należy do klasy Arc6 lub Arc7, która umożliwia żeglugę przez cały rok.

Niedobór statków zmusił Novatek do wysłania we wrześniu dwóch starszych gazowców bez klasy lodowej wzdłuż NSR w desperackiej próbie przezwyciężenia amerykańskich sankcji. Gazowce są tak stare i zniszczone, że nie otrzymały nawet pozwolenia od rosyjskiego organu kontroli transportu morskiego Gławsewmorput.