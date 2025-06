Przegląd został zarządzony po tym, jak 12 czerwca, wkrótce po starcie z lotniska w Ahmedabadzie, spadł Dreamliner B787-8 należący do Air India. W katastrofie, łącznie z ofiarami na ziemi, życie straciło 271 osób.

Czy w Boeingu były usterki?

W badaniu przyczyn wypadku biorą udział eksperci z Indii, Stanów Zjednoczonych (bo samolot wyprodukowano w USA) oraz Wielkiej Brytanii, ponieważ 53 z 242 pasażerów na pokładzie to byli Brytyjczycy. Władze indyjskie poinformowały już o odzyskaniu obu czarnych skrzynek.

We środę, 18 czerwca, Directorate General of Civil Aviation (DGCA) poinformował, że w czasie zarządzonego przeglądu B787 nie wykryto żadnych poważniejszych uchybień, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lotów.

Z 33 obecnie operujących w Indiach Dreamlinerów 32 należą do Air India, a jeden do niskokosztowego przewoźnika, IndiGo. W przypadku Air India indyjski regulator miał zastrzeżenia do niektórych aspektów serwisowania samolotów. DGCA uznał jednak, że wszystkie z nich mogą latać z pasażerami, chociaż zalecił poprawę koordynacji między inżynierami, operatorem – czyli przewoźnikiem — i firmami handlingowymi. Wezwał także właściciela Air India, TATA Group do zapewnienia wystarczającej liczby części zamiennych do samolotów, tak aby nie dochodziło do odwoływań i opóźnień w lotach.